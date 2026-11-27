Vale la pena segnalare l’offerta del Black Friday che in questo momento propone Flipper Zero con uno sconto. È cosa piuttosto rara, come sa bene chi da tempo sta cercando di comprare il dispositivo risparmiando. Non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba: se sei interessato, il consiglio è di metterlo subito nel carrello, così da evitare di dover fare i conti con un sold out. Si basa su un microcontrollore in grado di eseguire l’emulazione di schede RFID, l’analisi dei segnali a infrarossi, la lettura e scrittura di tag NFC e molto altro ancora.

Black Friday: Amazon e l’offerta su Flipper Zero

È definito un compagno cyber, per via delle sue tante funzionalità. Può ad esempio interagire con sistemi nel mondo reale e apprendere nuove abilità, inviando e ricevendo dati da piattaforme per il controllo accessi, RFID, protocolli radio e analizzando i componenti hardware tramite i pin GPIO. Non bisogna lasciarsi ingannare dal suo aspetto giocoso: è molto potente e versatile, secondo qualcuno addirittura troppo. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Non lasciarti sfuggire lo sconto e acquista Flipper Zero a prezzo ridotto. È spedito da Amazon con disponibilità immediata (fino a esaurimento scorte) e consegna gratuita assicurata entro un paio di giorni al massimo. Il voto medio assegnato da oltre 2.100 recensioni è 4,5 stelle su 5.

Il fine settimana dedicato al Black Friday è un’ottima opportunità per scovare prodotti interessanti a prezzi ribassati su Amazon. Le offerte si concluderanno il 30 novembre con il Cyber Monday. La buona notizia è che per partecipare e risparmiare non serve nemmeno la sottoscrizione dell’abbonamento Prime.