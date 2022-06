Rendi il tuo condizionatore smart e risparmia sulla bolletta elettrica

L’estate, con il suo caldo afoso, è già arrivata e in molti di noi hanno iniziato ad accendere il condizionatore con il timore però di ritrovarsi delle bollette elettriche altrettanto bollenti. Perché non affidarsi alla tecnologia per provare a trasformare il proprio sistema in una soluzione smart grazie ad un piccolo trucco?

Questo trucchetto si chiama Sensibo Sky, un monitor di controllo remoto che trasforma il tuo condizionatore in un apparecchio smart, e che puoi adesso acquistare su Amazon in offerta ad un prezzo speciale. E, applicando il coupon prima del pagamento, risparmierai altri 10€.

Sensibo Sky: il tuo condizionatore diventa smart e risparmi sulla bolletta

Sensibo Sky ti permette di trasformare il tuo condizionatore d’aria in un sistema intelligente che ti darà modo di risparmiare sulle bollette fino al 40%! Installarlo è molto semplice, dato che questo piccolo apparecchio è compatibile con qualsiasi aria condizionata controllata tramite un telecomando: tradizionali split, portatili, condizionatori a finestra e impianti centralizzati inclusi.

Una volta fatto, ti basterà collegarlo al WiFi di casa, scaricare l’applicazione e iniziare a controllare tutte le sue funzioni direttamente dallo smartphone. Puoi gestire i livelli di temperatura e umidità in modo da mantenerli a livelli “confortevoli” e non eccessivamente fastidiosi, creare una programmazione settimanale, far sì che si spenga automaticamente se tutti lasciano la stanza e molto altro ancora. Molto facile da usare, anche grazie ai comandi vocali compatibili con Amazon Alexa, Google Assistant, Nest, Siri e altri.

Leggera e molto compatta, questa unità si applica al muro e non risulta dunque neanche ingombrante alla vista. Ancora poche ore per acquistarla ad un prezzo eccezionale, a cui aggiungere la possibilità di applicare un coupon per risparmiare altri 10€ al momento del pagamento.

