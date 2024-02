Rendi i tuoi acquisti più veloci con Blackcatcard

Blackcatcard è un conto corrente abbianto a una prepagata MasterCard che rende veloci i tuoi acquisti. Richiedilo ora per ottenere questo e anche un interesse del 4% direttamente sul conto, senza alcun vincolo!

Blackcatcard: la prepagata remunerata al 4%

Con Blackcatcard hai a disposizione un IBAN ricaricabile gratuitamente e una carta prepagata che fa uso del circuito di pagamento MasterCard. Il tuo conto personale IBAN europeo è già attivo immediatamente dopo la registrazione e la carta è da subito disponibile in formato digitale, in modo che tu possa utilizzarla da subito per gli acquisti, senza aspettare la versione fisica che viene recapitata pochi giorni dopo a casa.

La prepagata Mastercard è gratuita e ti consente di essere utilizzata in tutti gli ATM del mondo che supportano il circuito. La spedizione della carta è completamente gratuita.

Attraverso l’applicazione, che puoi trovare negli app store dei dispositivi Android e iOS, puoi gestire facilmente il saldo, le tue carte di pagamento e molto altro ancora. Ricevi notifiche push immediate per tutte le attività del tuo conto, così sei sempre a conoscenza di ogni pagamento in entrata o in uscita.

La sicurezza è garantita dall’implementazione di protocolli moderni per mantenere i tuoi soldi, i tuoi dati personali e i tuoi dettagli al sicuro da qualsiasi rischio o tentativo di attacco.

Hai anche un cashback fino al 5% se acquisti contenuti multimediali su Play Store e un tasso di interesse annuo fino al 4% sul saldo del tuo conto. In questo modo puoi risparmiare senza i vincoli che solitamente caratterizzano un conto deposito: gli interessi sono infatti riconosciuti sul saldo giornaliero e non vengono persi se decidi di prelevare.

L’assistenza è disponibile tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, per qualsiasi tipologia di richiesta o evenienza.

Richiedi ora Blackcatcard e rendi più semplici e veloci i tuoi acquisti online o in negozio!

