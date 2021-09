Rendi perfetta qualsiasi immagine in un solo clic con Ashampoo Photo Optimizer 8

Sei un appassionato di fotografia amatoriale? O magari un professionista che della sua passione ne ha fatto un lavoro? In qualsiasi caso, la promozione sul software Ashampoo Photo Optimizer 8 è esattamente ciò che ti serve per migliorare i risultati in fase di post-produzione delle immagini.

Ashampoo Photo Optimizer 8: caratteristiche tecniche

La soluzione di Ashampoo è una delle più semplici ed intuitive per migliorare sensibilmente il risultato dello scatto. Questo perché è in grado di regolare automaticamente ogni parametro per ottenere un risultato perfetto. Grazie alla calibrazione di valori come contrasto, esposizione, luminosità, l’algoritmo analizza e corregge ogni punto critico dell’immagine rendendo anche gli scatti fatti in fretta e furia, delle ottime fotografie. Naturalmente, però, l’interfaccia semplificata permette di gestire manualmente tali parametri, in modo da ottenere una buona base su cui poi dare sfogo alla propria creatività.

Rispetto alla versione precedente, infatti, ritroviamo un’interfaccia nettamente migliorata, pensata per semplificare e velocizzare la fase di fotoritocco. Le diverse funzioni sono organizzate in categorie facilmente accessibili ed intuitive, in modo che ogni modifica richieda giusto un paio di click. Inoltre, per i professionisti che cercano soluzioni più sofisticate da introdurre nei propri lavori, non mancano una serie di strumenti di livello avanzato. È possibile ridurre il rumore, piuttosto che ammorbidire singole porzioni dell’immagine o settare manualmente la temperatura del colore. Sono presenti anche numerosi effetti per rendere davvero unico il risultato. Insomma, uno strumento estremamente versatile e rivolto a tutti, dai meno avvezzi all’editing fotografico, ai professionisti dell’immagine alla ricerca della perfezione.

Grazie ad uno sconto del 25% sul prezzo di listino, è possibile acquistare Photo Optimizer 8 direttamente dal sito di Ashampoo a poco più di 25 euro, un vero e proprio affare per uno strumento professionale.