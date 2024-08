Rendi più veloce il tuo vecchio PC con un clic grazie a CCleaner

Nove persone su dieci, quando il loro vecchio PC inizia a dare segni di cedimento, scelgono di sostituirlo con uno nuovo. Si tratta però di un errore, dato che prima di acquistare un computer e spendere di conseguenza tanti soldi, si dovrebbe prima provare a risolvere il problema.

Uno degli strumenti migliori a questo proposito è CCleaner, in grado di velocizzare qualsiasi tipo di computer con un solo clic, grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva. Tra le altre cose, in queste ore il software è in offerta: il piano Professional Plus beneficia di 40 euro di sconto sul piano di due anni.

Come rendere più veloce il proprio vecchio PC con CCleaner

Il funzionamento di CCleaner è molto semplice. Una volta attivato il servizio, è sufficiente scaricare il programma dal sito ufficiale, accertandosi di effettuare il download della versione compatibile per il proprio dispositivo. Dopodiché si procede con l’installazione guidata del software, quindi si avvia da subito Ottimizzazione prestazioni per ottenere una velocità superiore al 34% rispetto a quella precedente, quanto basta per rianimare il proprio notebook e riportarlo come nuovo o quasi.

Il pacchetto CCleaner Professional Plus include non soltanto lo strumento di pulizia professionale del PC, che vanta più di 2,5 miliardi di download al mondo, ma anche il software per Mac e Android (CCleaner Mac Pro e Android Pro), più l’ispezione e il monitoraggio delle informazioni di sistema e il recupero dei file eliminati.

Per aderire alla promozione in corso, è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito CCleaner e selezionare il pacchetto Professional Plus al prezzo scontato di 59,95 euro per due anni invece di 99,95 euro. Qualora il servizio non dovesse poi soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.