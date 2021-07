Rendi qualsiasi dispositivo smart con la presa TP-Link Tapo P100 in offerta

Oggi vogliamo suggerirti una delle migliori prese intelligenti in circolazione per il rapporto qualità/prezzo. Si tratta della TP-Link Tapo P100, ricca di funzionalità e proposta da un’azienda riconosciuta per il grande valore dei suoi prodotti, affidabili e dal costo piuttosto contenuto.

Presa intelligente TP-Link Tapo P100: caratteristiche tecniche

La Tapo è una presa molto simile ad altre che abbiamo già visto, ma che offre un ventaglio di funzionalità decisamente interessante. Innanzitutto, funziona naturalmente tramite Wi-Fi, quindi una volta collegata va associata alla rete di casa. La configurazione è estremamente semplice grazie all’applicazione Tapo disponibile per Android e iOS. Il design è estremamente compatto, e non manca un LED di notifica che ne indica funzionamento e stato della connessione. Non manca l’integrazione con i comandi vocali sia di Alexa che di Google Assistant.

Attraverso l’applicazione è disponibile sia la funzione Timer che Programmazione. La prima permette di alimentare un apparecchio per un determinato tempo, o spegnerlo dopo un tempo preimpostato di utilizzo. La seconda, invece, permette di creare una vera e propria agenda in cui gli apparecchi si attivano in tempi prestabiliti, in modo da gestire tutto con maggiore semplicità e ridurre notevolmente i consumi. Ovviamente è possibile gestire dall’applicazione diverse prese, indicando per ognuna la stanza ed il dispositivo alimentato. Chiude la struttura studiata per la massima sicurezza, che utilizza l’ABS ignifugo per la scocca ed un circuito di protezione dai sovraccarichi con una copertura scorrevole. Un accessorio nel complesso estremamente semplice, ma ricco di funzionalità e decisamente utile per la vita quotidiana.

Grazie ad un’offerta a tempo, la presa può essere acquistata a soli 9,99 euro su Amazon con uno sconto del 23% sul prezzo di listino.