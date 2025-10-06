 Rendi il tuo citofono intelligente con Ring Intercom: 64% di sconto su Amazon
Oggi puoi trasformare il tuo citofono in un sistema intelligente con un sacco di funzioni grazie a Ring Intercom al 64% di sconto su Amazon.
Amazon ha deciso di farti un grande regalo oggi. In offerta speciale c’è il Ring Intercom al 64% di sconto! Questo dispositivo, semplice da installare e super compatibile, trasforma il tuo citofono in un sistema intelligente con apertura a distanza, audio bidirezionale e accesso per gli ospiti. Rendi la tua casa smart spendendo niente e senza installazioni complicate.

Quando arriva una visita o il corriere deve consegnarti un pacco il citofono lui  ti avvisa sul tuo smartphone immediatamente. “Quando il citofono dell’ingresso principale suona, ricevi una notifica in tempo reale per parlare con i visitatori e farli entrare, direttamente dal tuo smartphone. Tutte le fantastiche funzionalità di Ring Intercom sono disponibili senza abbonamenti, costi aggiuntivi o sottoscrizioni a lungo termine“, spiega Amazon.

Quindi è uno di quei dispositivi indispensabili se hai un citofono di vecchia generazione e lo vuoi trasformare in un citofono smart con soli 35,99 euro, invece di 99,99 euro. Puoi decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 7,20 euro al mese con Amazon. E la consegna gratuita è inclusa nella promozione se sei un cliente Prime.

Ring Intercom: piccolo prezzo, installazione fai da te

Non devi essere per forza un tecnico per sfruttare tutte le funzionalità di Ring Intercom. Infatti, l’installazione fai dai da te è semplice e veloce. Devi solo collegarlo direttamente al sistema citofonico in uso. Non dovrai modificare l’infrastruttura condivisa dell’edificio. Inoltre, non dovrai forare o installare nulla di complesso. Le strisce di montaggio autoadesive incluse nella confezione ti permettono di configurarlo rapidamente e senza problemi.

35,99 99,99€ -64%
Le chiavi virtuali possono essere condivise con amici, familiari e ospiti. Così potranno entrare nell’edificio senza aspettare. Addirittura potrai aprire la porta con la tua voce grazie alla perfetta integrazione con Alexa. Grazie all’app multi-dispositivo potrai avere tutto sotto controllo da qualsiasi smartphone.

Non farti scappare questa potente offerta che trovi solo su Amazon. Ordina il Ring Intercom al 64% di sconto!

Pubblicato il 6 ott 2025

Osvaldo Lasperini
6 ott 2025
