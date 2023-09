Rendi la tua TV smart con Xiaomi Mi TV Box: CODICE SCONTO ESCLUSIVO su eBay

eBay continua a proporre una vasta linea di dispositivi Xiaomi a prezzi particolarmente bassi. Oltre allo smartphone Xiaomi 12 Lite a metà prezzo, difatti, è disponibile anche un device necessario per rendere vecchi televisori “smart”, evitando di acquistare un TV nuovo di zecca. Stiamo parlando di Xiaomi TV Box S, ovvero della seconda generazione del device che introduce Android TV nel televisore, disponibile a un cartellino più basso grazie al codice sconto esclusivo del mese corrente.

Rendi il televisore smart con Xiaomi Mi TV Box

Il dispositivo Xiaomi Mi TV Box S di seconda generazione permette di evitare l’acquisto di uno smart TV più costoso semplicemente collegandolo al televisore di cui sei in possesso. Con questo device potrai anche vedere i canali televisivi tramite Rai Play e Mediaset Play, ma non funziona come un decoder DVB-T2 per il digitale terrestre: serve sempre un collegamento Internet attivo per sfruttare le applicazioni installate nel box.

Stiamo parlando di servizi come Netflix, Prime Video, YouTube, Rakuten TV, Apple TV+ e molto altro ancora, per guardare film, serie TV ed eventi sportivi premendo pochi tasti del telecomando. Il box supporta immagini 4K e audio Dolby Atmos per migliorare la qualità del suono per qualsiasi trasmissione. Il funzionamento è poi davvero semplice: basta collegare Xiaomi TV Box S al televisore, connettersi a Internet e il gioco è fatto. Da questo punto in avanti potrai guardare tutto ciò che desideri senza fatica.

Il dispositivo scende quindi di 6,20 euro a 55,79 euro utilizzando il codice sconto SETTEMBRE2023 al momento dell’acquisto. Si tratta di un’iniziativa valida solo fino al 28 settembre 2023 alla quale aderiscono solo certi venditori su eBay. La consegna è gratuita e viene effettuata anche in un giorno a seconda della distanza dal magazzino del venditore.

