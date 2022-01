In forma con la bilancia smart (costa meno della metà)

Archiviata la parentesi delle festività, è tempo di rimettersi in forma: una bilancia pesapersone smart può essere molto utile. Oggi quella del marchio RENPHO p proposta con un doppio sconto su Amazon. Si tratta del modello più venduto sull'e-commerce.

Questa bilancia pesapersone smart è in doppio sconto su Amazon

Si connette via Bluetooth a un'applicazione sullo smartphone per tenere traccia delle misurazione e dei progressi effettuati. Garantita la piena compatibilità con gli ecosistemi di Samsung Health, Apple Health, Fitbit e Google Fit. Il design è caratterizzato da una superficie in vetro temperato da 5 mm che resiste nel tempo a carichi fino a 180 Kg. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

È in grado di rilevare ben 13 parametri biometrici relativi alla composizione corporea: tra questi peso, BMI, grasso corporeo, massa magra, BMR ed età metabolica. Ogni altra informazione è consultabile nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare la bilancia pesapersone smart di RENPHO al prezzo finale di soli 24,22 euro invece di 47,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime. Le decine di migliaia di recensioni pubblicate dai clienti che hanno già avuto modo di metterla alla prova la promuovono con un voto complessivo pari a 4,6/5 stelle.