RENPHO, esame bilancia: l'esito arriva tramite app

Corse, addominali, dieta, impegno, sacrifici e poi arriva il momento della verifica finale: quale sarà l'esito? Non resta che salire sulla bilancia e attendere. Non è soltanto questione di peso, del resto: è importante, ma non è tutto. Ecco perché, di fronte ad un impegno di dimagrimento, conta anche capire esattamente quanto successo nel frattempo e quali parametri offrano i migliori risultati.

Per sapere tutto ciò bastano su Amazon 26,99 grazie ad uno sconto del 38% ed un coupon del 10% che, sommati, offrono una “ghiotta” opportunità per una bilancia pesapersone intelligente che parte da 47,99 euro.

La bilancia professionale impedenziometrica di RENPHO permette di sincronizzare il dispositivo con app quali Samsung Health, Apple Health, Fitbit o Google Fit, utilizzabile peraltro anche su Apple Watch. Una volta saliti sul piano di pesata, la bilancia valuta tutti i parametri che è in grado di computare e restituisce 13 dati:

Peso,

BMI,

grasso corporeo,

peso magra,

grasso sottocutaneo,

grasso viscerale,

acqua corporea,

muscolo scheletrico,

massa muscolare,

massa ossea,

proteine,

BMR,

età metabolica.

Un sistema di autocalibrazione promette massima precisione e minimo consumo delle batterie di alimentazione. Per avviare il sistema è sufficiente attivare il bluetooth dello smartphone e quindi salire sulla bilancia con piedi asciutti e portandoli al contatto con i quattro sensori angolari distribuiti sul piano pesata.

Non si tratta soltanto di capire se si è passato l'esame relativo al peso, ma di capire esattamente come si possa operare per migliorare ulteriormente il proprio equilibrio fisico. Inevitabilmente viene a manifestarsi un chiaro effetto motivazionale dovuto al maggior coinvolgimento nella pesata, offrendo parametri interessanti sui quali calibrare la propria attività fisica, le proprie abitudini alimentari e il proprio impegno.

Fino alla prossima pesata.