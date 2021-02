Repeater e mesh AVM Fritz!Repeater 310 in sconto

Uno dei prodotti più interessanti in questo periodo sono sicuramente i ripetitori per la rete Wi-Fi. Per questa ragione vogliamo consigliarvi uno dei migliori – se non il migliore – disponibile sul mercato: l’AVM Fritz!Repeater 310.

Extender Wi-FI AVM Fritz!Repeater 310: caratteristiche tecniche

Naturalmente, come ogni altro prodotto di questa categoria, l’obbiettivo del repeater è coprire le zone buie lasciate dal modem principale. Il 310 di AVM assolve a questa funzione egregiamente, grazie ad una velocità fino a 300Mbps, con una stabilità impareggiabile rispetto ai modelli più economici. La configurazione è estremamente semplice grazie al tasto WPS. Basterà infatti un singolo tocco sia sul dispositivo che sul modem, ed una volta associati la rete sarà immediatamente funzionante. Molto comodi, inoltre, i LED di stato che indicano in tempo reale la qualità del segnale, in modo da individuare la posizione migliore per il ripetitore.

Una delle funzionalità più interessanti però, è la compatibilità con le reti mesh. È possibile, infatti, acquistare più dispositivi sincronizzandoli tra loro, e generare una vera e propria rete mesh in tutta la casa. Oltre ad un formato compatto, che permette di posizionarlo praticamente ovunque, sono sorprendenti i consumi. Il ripetitore quando in funzione, consuma appena 3 Watt permettendo un risparmio notevole rispetto ai tradizionali router.

Grazie ad un’offerta proposta oggi dal portale, è possibile acquistare l’extender su Amazon a soli 33,90 euro con uno sconto di quasi il 40% sul prezzo di listino.