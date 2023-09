Reset dati online, con Incogni diventa un gioco da ragazzi

Con Incogni, cancellare i propri dati personali online non è più un compito scoraggiante. Questo servizio in abbonamento si occupa delle pratiche necessarie per rimuovere i dati degli utenti dalle mani dei “data broker” o delle società che controllano tutti i loro dati online.

Il servizio di Incogni è disponibile a 12,99 euro al mese + IVA. Tuttavia, è disponibile una promozione che riduce il costo a 6,49 euro al mese attivando il piano annuale. Per approfittare di questa offerta, clicca sul link sottostante per visitare il sito ufficiale di Incogni.

Incogni: la soluzione definitiva per cancellare in modo sicuro i tuoi dati online

Incogni è un servizio facile da usare che gestisce la rimozione dei dati online di un utente. Dopo l’attivazione, Incogni contatterà gli intermediari di dati per richiedere la cancellazione dei dati personali dell’utente online.

Incogni gestisce tutti gli aspetti della rimozione dei dati personali dell’utente e fornisce aggiornamenti periodici sull’avanzamento del processo, senza che l’utente debba intervenire.

Questa promozione offre una grande opportunità agli utenti. Per approfittarne, basta visitare il sito ufficiale di Incogni tramite il link qui sotto:

È disponibile una garanzia di rimborso totale entro 30 giorni dall’attivazione, che consente agli utenti di testare Incogni e di avviare il processo di cancellazione dei dati personali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.