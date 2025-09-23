Resta connesso ovunque: sconto 10% sulla eSIM Airalo

Per viaggiare senza pensieri e avere internet ovunque, anche all’estero e senza dover ricorrere al costosissimo roaming, Airalo è la scelta giusta per te. Questa piattaforma ti offre una eSIM funzionale e attiva per più di 200 paesi e regioni in tutto il mondo, con piani convenienti e trasparenti, nessun costo nascosto e interamente prepagata. Oggi puoi avere il tuo piano con un esclusivo 10% di sconto.

La connettività è immediata: acquisti la eSIM da qualsiasi luogo e la attivi subito, così sei online appena atterri. . La copertura globale abbraccia più di 200 Paesi e regioni, permettendoti di passare da una destinazione all’altra senza cambiare scheda.

Tutti i piani, come detto, sono senza costi nascosti e interamente prepagati, con opzioni locali, regionali e globali per adattarsi al tuo itinerario. Il supporto clienti 24/7, disponibile ogni giorno dell’anno in tutti i fusi orari, garantisce assistenza rapida ovunque ti trovi.

La soluzione perfetta per viaggiare senza pensieri e non rinunciare mai alla tua connessione: attivala ora con il 10% di sconto esclusivo.