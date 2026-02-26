 Qual è la rete mobile più veloce? Vince Vodafone
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Qual è la rete mobile più veloce? Vince Vodafone

Altroconsumo incorona Vodafone come rete mobile più veloce in Italia, grazie ai test effettuati dagli utenti; distanziati Fastweb e TIM.
Qual è la rete mobile più veloce? Vince Vodafone
Telecomunicazioni
Altroconsumo incorona Vodafone come rete mobile più veloce in Italia, grazie ai test effettuati dagli utenti; distanziati Fastweb e TIM.
Google AI Studio

Quella di Vodafone è stata decretata la rete mobile più veloce in Italia. Lo ha stabilito l’organizzazione Altroconsumo, analizzando i test condotti da oltre 9.300 utenti con l’applicazione CheBanda (Android, iOS) nel corso del 2025. L’operatore ha ottenuto 81.643 punti, superando per la prima volta la soglia degli 80.000.

A Vodafone il primo posto per la velocità su mobile

In seconda posizione c’è Fastweb (ricordiamo che le due realtà si sono fuse di recente) con 48.157 punti. Terzo gradino del podio per TIM con 45.741 punti, seguita da WINDTRE a 40.964 punti e da iliad a 26.118 punti.

La classifica degli operatori mobili con la maggiore velocità stilata da Altroconsumo

Un dato interessante che emerge dallo studio è quello relativo alla crescita del 5G. Oltre il 38% dei test è stato effettuato su una rete di ultima generazione, contro il 30% circa dello scorso anno e poco più del 20% di due anni fa. A questo proposito, Fastweb è l’operatore con la maggiore incidenza di test 5G (48%), poi WINDTRE (45%), TIM (37%), Vodafone (35%) e iliad (30%). TIM è invece quello più veloce considerando esclusivamente questa tecnologia.

Restando in tema di prestazioni, la velocità media ha raggiunto i 55 Mbps in 4G e i 133 Mbps in 5G, una differenza molto marcata. Questi i valori per ogni singola rete.

  • Vodafone: 84 Mbps in 4G e 201 Mbps in 5G;
  • TIM: 42 Mbps in 4G e 110 Mbps in 5G;
  • Fastweb: 47 Mbps in 4G e 102 Mbps in 5G;
  • WINDTRE: 35 Mbps in 4G e 92 Mbps in 5G;
  • iliad: 30 Mbps in 4G e 63 Mbps in 5G.

L’ultimo dato che vale la pena segnalare è quello che riguarda la qualità delle connessioni mobili nelle otto città italiane più popolate, ovvero Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna e Firenze. Ad esempio, nel capoluogo toscano Vodafone tocca 238.150 punti, quasi tre volte il suo punteggio nazionale, mentre in quello emiliano WINDTRE (89.002 punti) supera nettamente TIM (34.731). In Campania, Fastweb (80.210) e WINDTRE (76.003)
ottengono punteggi molto superiori alle proprie medie nazionali. In Sicilia, Fastweb (76.462)
si posiziona davanti a TIM (62.182).

Fonte: Altroconsumo

Pubblicato il 26 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Kena Mobile rinnova l'offerta: 300 giga in 5G su rete TIM a 5,99 euro al mese

Kena Mobile rinnova l'offerta: 300 giga in 5G su rete TIM a 5,99 euro al mese
Con l'AI di IONOS crei un sito web in pochi step: provala gratis per un anno

Con l'AI di IONOS crei un sito web in pochi step: provala gratis per un anno
La città con l'internet mobile più veloce non è Roma o Milano

La città con l'internet mobile più veloce non è Roma o Milano
eSIM: 3 buoni motivi per scegliere quella di Saily

eSIM: 3 buoni motivi per scegliere quella di Saily
Kena Mobile rinnova l'offerta: 300 giga in 5G su rete TIM a 5,99 euro al mese

Kena Mobile rinnova l'offerta: 300 giga in 5G su rete TIM a 5,99 euro al mese
Con l'AI di IONOS crei un sito web in pochi step: provala gratis per un anno

Con l'AI di IONOS crei un sito web in pochi step: provala gratis per un anno
La città con l'internet mobile più veloce non è Roma o Milano

La città con l'internet mobile più veloce non è Roma o Milano
eSIM: 3 buoni motivi per scegliere quella di Saily

eSIM: 3 buoni motivi per scegliere quella di Saily
Davide Tommasi
Pubblicato il
26 feb 2026
Link copiato negli appunti