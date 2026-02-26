Qual è la rete mobile più veloce? Vince Vodafone

Quella di Vodafone è stata decretata la rete mobile più veloce in Italia. Lo ha stabilito l’organizzazione Altroconsumo, analizzando i test condotti da oltre 9.300 utenti con l’applicazione CheBanda (Android, iOS) nel corso del 2025. L’operatore ha ottenuto 81.643 punti, superando per la prima volta la soglia degli 80.000.

A Vodafone il primo posto per la velocità su mobile

In seconda posizione c’è Fastweb (ricordiamo che le due realtà si sono fuse di recente) con 48.157 punti. Terzo gradino del podio per TIM con 45.741 punti, seguita da WINDTRE a 40.964 punti e da iliad a 26.118 punti.

Un dato interessante che emerge dallo studio è quello relativo alla crescita del 5G. Oltre il 38% dei test è stato effettuato su una rete di ultima generazione, contro il 30% circa dello scorso anno e poco più del 20% di due anni fa. A questo proposito, Fastweb è l’operatore con la maggiore incidenza di test 5G (48%), poi WINDTRE (45%), TIM (37%), Vodafone (35%) e iliad (30%). TIM è invece quello più veloce considerando esclusivamente questa tecnologia.

Restando in tema di prestazioni, la velocità media ha raggiunto i 55 Mbps in 4G e i 133 Mbps in 5G, una differenza molto marcata. Questi i valori per ogni singola rete.

Vodafone: 84 Mbps in 4G e 201 Mbps in 5G;

TIM: 42 Mbps in 4G e 110 Mbps in 5G;

Fastweb: 47 Mbps in 4G e 102 Mbps in 5G;

WINDTRE: 35 Mbps in 4G e 92 Mbps in 5G;

iliad: 30 Mbps in 4G e 63 Mbps in 5G.

L’ultimo dato che vale la pena segnalare è quello che riguarda la qualità delle connessioni mobili nelle otto città italiane più popolate, ovvero Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna e Firenze. Ad esempio, nel capoluogo toscano Vodafone tocca 238.150 punti, quasi tre volte il suo punteggio nazionale, mentre in quello emiliano WINDTRE (89.002 punti) supera nettamente TIM (34.731). In Campania, Fastweb (80.210) e WINDTRE (76.003)

ottengono punteggi molto superiori alle proprie medie nazionali. In Sicilia, Fastweb (76.462)

si posiziona davanti a TIM (62.182).