Very Mobile: 200 giga a 6,99 euro per sempre e il primo mese è GRATIS

Offerta clamorosa lanciata da Very Mobile e dedicata ai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali: a soli 6,99 euro al mese puoi avereun pacchetto completo con 200 giga in 5G, chiamate e messaggi illimitativerso tutti i numeri nazionali. Il primo mese è completamente gratuito e i costi di attivazione crollano a soli 99 centesimi (invece di 9,99 euro). Sia la SIM fisica che la spedizione a casa della SIM, a meno che tu non decida di optare per il formato eSIM, sono gratuite.

Una promozione completa a zero costi nascosti dato che Very Mobile blocca di default tutti i servizi a pagamento indesiderati lasciando abilitati soltanto gli SMS bancari. L’offerta non prevede nemmeno vincoli di durata o penali di disattivazione.

La copertura nazionale è garantita fino al 99,7% della popolazione in 4G e del 97% in 5G (con velocità fino a 30 Mbps in download/upload), con la possibilità già accennata di richiedere anche il formato eSIM completamente digitale attivabile in pochi minuti direttamente dal tuo smartphone compatibile.

Inoltre, l’offerta ti mette a disposizione 10,5 Giga dedicati, oltre a minuti e SMS inclusi, da utilizzare in Unione Europea senza costi aggiuntivi. Nel prezzo mensile sono già compresi gratuitamente i servizi essenziali come “Ti ho cercato”, “RingMe” e la funzione Hotspot per condividere i Giga con altri dispositivi.

La gestione infine è affidata all’app da scaricare sul tuo smartphone e se finisci i giga la navigazione si blocca per non farti spendere un centesimo in più, ma puoi farla ripartire subito facendo tap sul tasto “Rinnova” nell’app. Puoi anche attivare la ricarica automatica, che addebita mensilmente solo il costo esatto dell’offerta.