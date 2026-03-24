 Very Mobile: 200 giga a 6,99 euro per sempre e il primo mese è GRATIS
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Very Mobile: 200 giga a 6,99 euro per sempre e il primo mese è GRATIS

Promozione clamorosa di Very Mobile con 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a un prezzo super.
Very Mobile: 200 giga a 6,99 euro per sempre e il primo mese è GRATIS
Telecomunicazioni 5g
Promozione clamorosa di Very Mobile con 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a un prezzo super.

Offerta clamorosa lanciata da Very Mobile e dedicata ai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali: a soli 6,99 euro al mese puoi avereun pacchetto completo con 200 giga in 5G, chiamate e messaggi illimitativerso tutti i numeri nazionali. Il primo mese è completamente gratuito e i costi di attivazione crollano a soli 99 centesimi (invece di 9,99 euro). Sia la SIM fisica che la spedizione a casa della SIM, a meno che tu non decida di optare per il formato eSIM, sono gratuite.

Attiva l’offerta

Very 6,99

Una promozione completa a zero costi nascosti dato che Very Mobile blocca di default tutti i servizi a pagamento indesiderati lasciando abilitati soltanto gli SMS bancari. L’offerta non prevede nemmeno vincoli di durata o penali di disattivazione.

La copertura nazionale è garantita fino al 99,7% della popolazione in 4G e del 97% in 5G (con velocità fino a 30 Mbps in download/upload), con la possibilità già accennata di richiedere anche il formato eSIM completamente digitale attivabile in pochi minuti direttamente dal tuo smartphone compatibile.

Inoltre, l’offerta ti mette a disposizione 10,5 Giga dedicati, oltre a minuti e SMS inclusi, da utilizzare in Unione Europea senza costi aggiuntivi. Nel prezzo mensile sono già compresi gratuitamente i servizi essenziali come “Ti ho cercato”, “RingMe” e la funzione Hotspot per condividere i Giga con altri dispositivi.

Attiva l’offerta

La gestione infine è affidata all’app da scaricare sul tuo smartphone e se finisci i giga la navigazione si blocca per non farti spendere un centesimo in più, ma puoi farla ripartire subito facendo tap sul tasto “Rinnova” nell’app. Puoi anche attivare la ricarica automatica, che addebita mensilmente solo il costo esatto dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tanti Giga in 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: ecco le promo

Tanti Giga in 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: ecco le promo
Iliad Giga 200: a soli 9,99 euro al mese navighi in 5G con un prezzo bloccato per sempre

Iliad Giga 200: a soli 9,99 euro al mese navighi in 5G con un prezzo bloccato per sempre
Fastweb + Vodafone e TIM insieme per nuove torri e 5G in Italia

Fastweb + Vodafone e TIM insieme per nuove torri e 5G in Italia
Iliad Top 300 Plus: con 300 giga e 5G è la tariffa su cui puntare

Iliad Top 300 Plus: con 300 giga e 5G è la tariffa su cui puntare
Tanti Giga in 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: ecco le promo

Tanti Giga in 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: ecco le promo
Iliad Giga 200: a soli 9,99 euro al mese navighi in 5G con un prezzo bloccato per sempre

Iliad Giga 200: a soli 9,99 euro al mese navighi in 5G con un prezzo bloccato per sempre
Fastweb + Vodafone e TIM insieme per nuove torri e 5G in Italia

Fastweb + Vodafone e TIM insieme per nuove torri e 5G in Italia
Iliad Top 300 Plus: con 300 giga e 5G è la tariffa su cui puntare

Iliad Top 300 Plus: con 300 giga e 5G è la tariffa su cui puntare
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
24 mar 2026
Link copiato negli appunti