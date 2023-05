Reti mobili, con IA cala consumo energetico del 25%

Le IA sono purtroppo degli strumenti che consumano molta energia, come hanno dimostrato alcuni studi su ChatGPT e sull’impronta idrica dei data center controllati da OpenAI. Parallelamente, però, possono essere anche usate per combattere il cambiamento climatico e ridurre il consumo energetico da parte di altre tecnologie. Per esempio, un operatore taiwanese è riuscito ad aumentare l’efficienza delle reti mobili del 25% grazie a una suite di app IA.

Le IA migliorano le reti mobili

A completare questo esperimento è stato l’operatore Far EasTone in collaborazione con Ericsson, fornitore della detta suite di applicazioni IA. Come riportato dal Corriere Comunicazioni, la dimostrazione di Service Continuity condotta dalle due società partner ha provato che le soluzioni IA e ML (Machine Learning) possono ridurre il consumo di energia del 25% e migliorare, allo stesso tempo, le performance della rete.

All’atto pratico, la suite firmata Ericsson ottimizza la rete risolvendo i problemi prima che si verifichino, sfruttando algoritmi avanzati per identificare e applicare qualsiasi correzione.

Con i sistemi in funzione per un’intera giornata, dunque, Far EasTone ha ridotto il consumo sulla rete di accesso radio, senza un impatto negativo sulle prestazioni e sull’affidabilità della connessione.

Lo stesso Nello Califano, Head of Strategy Ericsson Network Services, ha specificato che l’esperimento si è concluso “senza alcun impatto anomalo sui KPI relativi alle prestazioni della rete”. Nel mentre, il presidente di Far EasTone Chee Ching ha dichiarato:

“Siamo sempre stati alla ricerca di modi innovativi per migliorare l’utilizzo dell’energia. La soluzione implementata da Ericsson ha funzionato molto bene: con un livello di attività relativamente conservativo, la soluzione di intelligenza artificiale ha permesso di risparmiare il 25% di energia, un risultato notevole. Il risultato è già notevole e farlo su scala più ampia potrebbe essere ancora più sorprendente.”

Il modello predittivo di Machine Learning sfruttato dall’operatore potrebbe diventare quindi una soluzione implementata stabilmente nelle sue reti; chissà se in futuro altre società accoglieranno la medesima suite di app IA al fine di ottenere risultati simili.