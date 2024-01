Revolut Business: la piattaforma aziendale per gestire le finanze

Revolut Business è un conto corrente e, al tempo stesso, un potente strumento con cui puoi gestire tutti gli aspetti finanziari della tua azienda. Si tratta di un prodotto rinomato e richiesto da 10.000 nuove attività ogni mese, che offre pagamenti internazionali agevolati, conti multivaluta e degli strumenti intelligenti per le spese.

Revolut Business: il conto corrente aziendale ideale

Con Revolut Business puoi effettuare e ricevere pagamenti in tutto il mondo. Invia denaro all’estero in maniera sicura e accedi ai tuoi fondi in oltre 25 valute. Inoltre, Revolut offre tassi competitivi per bonifici e pagamenti, permettendoti di risparmiare denaro ogni qual volta invii e ricevi delle somme.

Ma non si tratta solo di pagamenti. Revolut Business ti offre il controllo completo delle tue spese: con le carte di debito aziendali fisiche e virtuali, decidi tu quanta autonomia di spesa fornire ai tuoi impiegati. Inoltre, con gli strumenti come “statistiche” e “spese”, monitori in ogni momento le entrate e le uscite effettuate con il conto, in base alle categorie e altri fattori, in modo che puoi farti un’idea chiara.

Puoi accettare tutti i tipi di pagamento, scegliendo tra un ampio assortimento di metodi di pagamento veloci, sia fisici che online. Puoi anche beneficiare degli strumenti proprietari che vengono forniti con il conto, quali Revolut Pay, Revolut Reader, link di pagamento e altri. Potrai accedere da subito agli incassi nel giro di sole 24 ore!

Puoi anche aggiungere delle modalità di pagamento alle fatture, in modo da risparmiare tempo ulteriore. Con la riconciliazione automatica puoi monitorare le fatture sino all’avvenuto pagamento, impostando dei promemoria automatici.

Trattandosi di un conto Revolut, non manca una sicurezza di alto livello. Puoi ovviamente bloccare le carte e impostare limiti di spesa con un tocco quando lo ritieni necessario.

Non ti resta che beneficiare di tutti i vantaggi, richiedendo il conto in pochissimi minuti direttamente dalla pagina ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.