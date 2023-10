Revolut Business ti apre le porte del mondo: c'è anche un piano free

Se sei un imprenditore o un professionista autonomo alla ricerca di un modo efficiente per gestire le finanze della tua azienda, Revolut Business potrebbe essere la soluzione che stai cercando. Questa piattaforma finanziaria all’avanguardia offre una serie di vantaggi che possono aiutarti a far crescere la tua attività in modo rapido ed efficace. Con una gamma di funzionalità innovative e un piano gratuito, Revolut Business è la scelta ideale per chi desidera un controllo completo delle proprie finanze aziendali.

Conto multivaluta e non solo: i vantaggi di Revolut Business

Il commercio internazionale è ormai una realtà per molte aziende e Revolut Business ti consente di inviare denaro senza frontiere. Grazie ai pagamenti internazionali e ai conti multivaluta, potrai gestire le transazioni estere in modo semplice ed economico. Dimentica le spese e le complicazioni associate ai bonifici tradizionali, perché con Revolut Business risparmierai tempo e denaro.

Revolut Business mette a tua disposizione strumenti intelligenti per il controllo delle spese. Utilizza le carte aziendali e le funzionalità come Statistiche e Spese per monitorare le tue finanze in ogni momento. Potrai, inoltre, concedere una maggiore autonomia al tuo team grazie alle carte di debito aziendali fisiche e virtuali. La gestione delle spese e delle autorizzazioni è semplificata in un unico posto, evitando seccature e garantendo una maggiore efficienza operativa.

Mantieni la tua azienda al passo con i movimenti del mercato grazie a Revolut Business. Questa piattaforma ti aiuta a scoprire nuovi flussi di entrate, gestire i rischi e pianificare per il futuro. Inoltre, con la possibilità di cambiare denaro a tassi competitivi in oltre 25 valute, avrai sempre a disposizione gli strumenti necessari per gestire la tua attività.

Revolut Business semplifica la tua vita aziendale consentendoti di integrare facilmente il tuo software di contabilità, come Xero o Quickbooks. Accetta pagamenti contactless direttamente dal tuo iPhone grazie a “Tap to Pay on iPhone,” eliminando la necessità di dispositivi aggiuntivi e semplificando il processo di pagamento. Per le aziende che desiderano un livello superiore di personalizzazione, Revolut Business offre un’API Business che ti permette di integrare perfettamente i tuoi strumenti e automatizzare i pagamenti.

Revolut Business offre quattro piani tra cui scegliere:

Free: questo piano gratuito ti fornisce tutte le funzionalità di base per iniziare a gestire le tue finanze aziendali Grow (25 euro al mese): per chi ha bisogno di funzionalità avanzate a un prezzo accessibile Scale (100 euro al mese): ideale per aziende in crescita che richiedono strumenti e funzionalità avanzate Enterprise: un piano personalizzato per le grandi aziende, progettato per soddisfare le esigenze specifiche

Revolut Business offre una soluzione completa per la gestione finanziaria aziendale, aiutandoti a mantenere bassi i costi, aumentare la produttività e ricevere pagamenti più rapidi. Apri un account gratuito e inizia subito ad approfittare di tutte le sue funzionalità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.