Con Revolut trovi la tua casa vacanza (con cashback)

B&B o case di lusso, affittacamere oppure hotel, sempre e comunque con Revolut. A partire da oggi la scelta di una casa vacanza diventerà però ancora più interessante, poiché la scelta sarà accompagnata da un intrigante omaggio di benvenuto in tasca: chi decide di utilizzare Revolut per i propri pagamenti si troverà a disposizione un immediato cashback che diventerà cultura, divertimento, gastronomia o semplice risparmio in base al modo in cui si deciderà di investirlo.

Revolut Case

La novità è stata annunciata oggi per integrare il già importante impegno che Revolut ha infuso nel mondo dei viaggi: da oggi centinaia di case vacanza sono disponibili e ottenere fino al 4% di cashback sarà cosa facile. Anzi: automatica.

Quando si tratta di viaggiare, sappiamo che le esigenze dei nostri clienti sono in evoluzione. Grandi o piccoli, economici o più costosi, case locali o hotel chic: i nostri clienti vogliono prenotare qualsiasi tipo di soluzione, tutto in un unico posto. Che si tratti di nomadi digitali che lavorano all’estero, famiglie numerose che viaggiano insieme o coppie in cerca di una casa lontano da casa, siamo lieti di aggiungere Case alla nostra superapp globale per offrire case, hotel e ostelli con un cashback semplice. Christopher Guttridge, General Manager Lifestyle Products di Revolut

La nuova funzione apre i battenti in Europa: prende il nome di “Case”, fa parte della sezione Soggiorni ed estende la gamma di opzioni con cui l’app finanziaria globale (20 milioni di utenti in tutto il mondo) tenta di aggiungere la logica del servizio a quella della facilità e convenienza di pagamento. Prenotare e incassare il cashback sarà semplice: “Aprendo la funzionalità Soggiorni nell’app Revolut, dalla schermata iniziale o dall’hub, i clienti possono prenotare una casa selezionando le date e la posizione e quindi navigando attraverso l’ampia gamma di Case disponibili. È possibile filtrare per trovare tutto ciò di cui si ha bisogno, come le case che accettano animali o quelle con una postazione per il lavoro dedicata, quindi prenotare e pagare in pochi tocchi“. La percentuale del cashback dipenderà anche dal piano Revolut prescelto tra i vari Standard (gratis), Plus (2,99€/mese), Premium (7,99€/mese) e Metal (13,99€/mese).

La semplicità è valore, soprattutto su Revolut e soprattutto quando l’obiettivo è un bel soggiorno di piacere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.