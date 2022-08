Revolut: conto gratis e stop agli abbonamenti indesiderati

I servizi online a pagamento sono ormai molteplici, da Netflix ad Amazon Prime, fino a quelli un po’ meno conosciuti.

Attraverso carte e relativi conti online, è possibile impostare i pagamenti di tali piattaforme in automatico ogni mese. Questo seppur appare a prima vista come un vantaggio, può avere anche delle controindicazioni non da poco.

A volte, per disattenzione o per un numero elevato di abbonamenti, è possibile andare incontro a pagamenti indesiderati.

Sotto questo punto di vista, i conti Revolut offrono uno strumento apposito molto utile. Si tratta di una soluzione che permette di aggregare tutti gli abbonamenti in una sola lista, con la possibilità di attivare o disattivare i pagamenti con il tocco di un dito.

Non solo: grazie a un alert, l’app relativa al conto segnala quando un periodo di prova sta per scadere, evitando pagamenti indesiderati.

Con il conto Revolut puoi dire basta agli abbonamenti indesiderati

A rendere ancora più facile la gestione dei pagamenti automatici, vi sono altre soluzioni integrate nell’app Revolut.

Attivando le notifiche, per esempio, è possibile sapere l’approssimarsi di una scadenza e viene anche segnalato se i soldi sul conto non sono al momento sufficienti a coprire la spesa.

Va poi ricordato come Revolut sia una carta apprezzabile non solo per queste funzionalità, ma anche per le tante condizioni vantaggiose che offre.

Gli strumenti per la gestione del budget, la possibilità di condividere le spese con gli amici nonché di investire in criptovalute e in materie prime, sono solo alcuni dei vantaggi di questa piattaforma.

Per chi viaggia poi, esistono una serie di vantaggi per quanto riguarda l’affitto di alloggi e pass economici per le aree lounge.

Il tutto, tenendo sempre conto che è possibile richiedere Revolut gratuitamente, con pochi e semplici passaggi.

