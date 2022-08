Criptovalute: grande successo per i corsi di Revolut

Nel mese di luglio, Revolut ha lanciato un’iniziativa finalizzata a favorire la conoscenza delle dinamiche che regolano il mercato delle criptovalute: battezzata Learn & Earn, offre corsi di formazione sul tema. Oggi la super app finanziaria ne celebra il successo, con quasi 1,5 milioni di clienti in 32 paesi che li hanno frequentati e completati. Per saperne di più e seguire le lezioni non bisogna far altro che visitare il link a fondo articolo.

Learn & Earn: i corsi di Revolut sulle criptovalute

Partecipando è possibile acquisire nozioni a proposito di blockchain, token e protocolli. Superando il quiz finale si ha inoltre l’opportunità di guadagnare fino all’equivalente di 15 dollari in DOT. Si può partire con Crypto Basics che spiega la natura degli asset e le differenze con il denaro fiat, il significato di sistema decentralizzato e i meccanismi che lo regolano. Man mano che si prosegue si incontrano argomenti come Web3, governance e molto altro ancora. Il tutto arricchito da materiali visivi tra cui schede interattive e video.

Revolut prevede di aggiungere ulteriori corsi a Learn & Earn quest’anno, per consentire a più persone di assumere un controllo migliore delle proprie finanze e dare loro un accesso sicuro a nuovi strumenti e servizi.

L’educazione finanziaria è una priorità assoluta per Revolut, soluzione già scelta da oltre 20 milioni di clienti in tutto il mondo che hanno deciso di aprire un conto gratis. Concentrando l’attenzione sulle criptovalute, l’app consente di investire senza alcuna soglia minima: si può partire da 1 euro così da prendere confidenza con lo strumento.

Di recente il portfolio ha accolto 22 nuovi token crypto. I clienti italiani, come svelato in occasione del recente settimo anniversario dalla fondazione, hanno raggiunto quota 850.000.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.