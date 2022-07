Criptovalute, Revolut: prima studia, poi investi

Prima di investire in criptovalute bisognerebbe anzitutto conoscere sia le basi dell’educazione finanziaria, sia gli elementi peculiari di quelli che vengono definiti come cryptoasset. Revolut, app finanziaria che gode di un bacino di 18 milioni di clienti in tutto il mondo, ha voluto pertanto tendere la mano alla parte più consapevole dell’utenza, quella che intende mettere la conoscenza avanti all’istinto per muovere con cognizione di causa il proprio denaro: il gruppo ha avviato una serie di corsi di formazione che consentono agli investitori di imparare, capire e conoscere il mondo delle criptovalute.

Learn & Earn

I nostri clienti hanno un grande interesse nei confronti delle criptovalute. “Learn & Earn” li aiuterà a comprendere meglio le tendenze, i rischi e le potenziali opportunità associate alle crypto. La nostra collaborazione con Web3 Foundation su Polkadot, una delle reti blockchain più popolari, aiuterà i clienti a familiarizzare con questi concetti Emil Urmashin, Crypto General Manager di Revolut

I corsi “Learn & Earn” permetteranno ai partecipanti di comprendere in fasi successive gli elementi cruciali di questo settore. Si parte con il corso “crypto basics”, incentrato sulle differenze tra denaro e criptovalute, nonché sulle definizioni di “sistema decentralizzato”, sugli elementi base della crittografia e sui meccanismi della blockchain.

La seconda fase è dedicata alla rete multichain Pokadot: “Il corso utilizzerà materiali visivi tra cui schede interattive e video per condividere approfondimenti chiave sul token nativo di Polkadot, DOT, nonché sui casi d’uso di Polkadot, sul sistema di governance di Polkadot e sulla ‘Relay Chain’ di Polkadot, la catena centrale utilizzata dalla rete Polkadot che consente a blockchain specializzate e pubbliche di connettersi in una rete unificata“.

Per partecipare è possibile trovare qui tutte le informazioni. Al superamento del quiz finale è possibile anche ottenere un credito pari a 15 dollari in token DOT.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.