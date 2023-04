Revolut: fino al 10% di cashback sulle prenotazioni dei tuoi soggiorni

Revolut offre una carta di pagamento collegata ad un conto online che consente di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute.

Il conto di Revolut si gestisce tramite app, e integra una serie di strumenti utili per la gestione della finanze personali oltre a vari vantaggi dedicati a chi ama viaggiare.

L’app di Revolut è disponibile in versione Standard gratuita (che include una carta di pagamento virtuale in app), oppure nelle versioni Plus, Premium e Metal che includono carte di pagamento fisiche e numerosi vantaggi aggiuntivi. Una volta attivato il conto Revolut è possibile richiedere un upgrade alla versione Premium gratuitamente per 3 mesi.

Tra i suoi vantaggi, Revolut offre la possibilità di prenotare soggiorni tramite l’app ottenendo fino al 10% di cashback, con tassi convenienti e senza commissioni di prenotazione.

Attivando un account Premium o Metal si avranno inclusi anche pass gratuiti per le lounge aeroportuali in caso di volo in ritardo e una copertura medica e dentistica d’emergenza globale, copertura assicurativa sui voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio.

L’app di Revolut offre anche numerosi strumenti per la gestione delle finanze personali, permettendo di tenere d’occhio le proprie spese quotidiane con una gestione del budget e strumenti di analisi efficaci.

L’app consente di creare pocket di spesa, salvadanai digitali e permette di monitorare facilmente gli abbonamenti attivi: Revolut avviserà quando la prova gratuita di un abbonamento sta per scadere, così si potrà decidere se annullare l’abbonamento o mantenerlo attivo.

Grazie all’open banking è inoltre possibile collegare tutti i propri conti a Revolut – anche quelli presso altri istituti per avere tutto sotto controllo da un’unica app.

