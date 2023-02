Revolut: fino allo 0,8% di cashback su tutte le spese con la carta

L’ultima offerta di Revolut si rivolge in particolare a chi affronta numerose spese durante tutto l’anno, ad esempio liberi professionisti, ditte individuali, appaltatori o i titolari di un’attività secondaria. Chi decide di iscriversi a Revolut e aprire un conto Revolut Pro può ottenere lo 0,8% di cashback su tutti gli acquisti effettuati con la carta di debito associata al conto.

Se ad esempio un giorno spendi 632 euro per l’acquisto di un nuovo smartphone, contestualmente ricevi 50 euro di cashback sulla tua carta di debito Pro. L’offerta è valida per chi si iscrive a Revolut e apre un conto Revolut Pro entro il 31 marzo di quest’anno.

Revolut premia i liberi professionisti: 0,8% di cashback per tutte le spese business

Revolut Pro non è da confondere con Revolut Business, dal momento che si tratta di un profilo accessibile direttamente dall’account personale Revolut, ed ecco perché i termini e le condizioni d’uso sono i medesimi rispetto a quelli applicati all’account Revolut.

Per aprire un profilo Revolut Pro tutto quello che devi fare è registrare un account personale di Revolut, non essere un’impresa e di usare il profilo Revolut Pro soltanto per scopi commerciali.

È la prima volta che senti nominare Revolut? Allora questo è il momento giusto per iscriverti e aprire un conto gratuito con la pluripremiata fintech britannica, con la possibilità di ottenere fino allo 0,8% di cashback su tutte le spese. Per farlo collegati alla pagina dedicata all’offerta, inserisci il tuo numero di telefono e premi sul pulsante “Inizia subito”.

