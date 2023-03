Revolut: gestione finanziaria semplice in un'unica app

Revolut è un’app pensata per semplificare la gestione delle finanze: dal risparmio al trasferimento di denaro in tutto il mondo, dalle spese in viaggio agli investimenti.

L’app permette di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute, di gestire le spese condivise con estrema facilità e offre numerose funzionalità per aiutarti a tenere sotto controllo le pro

Grazie a Revolut sarà più semplice tenere traccia delle spese, si potranno impostare limiti mensili e creare budget personalizzati. È inoltre possibile creare dei Salvadanai digitali e scegliere la modalità di risparmio più adatta alle proprie esigenze: per esempio arrotondando le spese o impostando bonifici ricorrenti.

Direttamente dall’app è possibile monitorare tutti gli abbonamenti attivi e disattivare i pagamenti non aggiornati in un click o annullare gli abbonamenti sottoscritti per sbaglio. Revolut avviserà anche quando la prova gratuita di un abbonamento sta per scadere, così si potrà decidere se annullarlo.

Revolut è particolarmente utile per chi viaggia spesso: tramite app e con le carte Revolut è possibile pagare facilmente online e nei negozi, ovunque ci si trovi.

L’app offre la possibilità di trasferire denaro in tutto il mondo, senza commissioni nascoste e con un tasso di cambio competitivo. Inoltre, gli utenti possono inviare denaro istantaneamente ad altri utenti Revolut.

Scegliendo i piani Premium e Metal, si avrà inoltre accesso a tariffe esclusive e ad un cashback istantaneo fino al 5% sulle prenotazioni dei soggiorni tramite l’app, e si avrà inclusa un’assicurazione con copertura medica e dentistica d’emergenza globale, copertura sui voli in ritardo e l’assicurazione sul bagaglio per viaggiare in totale tranquillità.

Per conoscere tutte le funzionalità offerte da Revolut clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.