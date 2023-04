Revolut: il conto multivaluta per gestire le finanze senza confini

Revolut è un’app di gestione finanziaria che offre servizi di pagamento, cambio valuta, invio di denaro e monitoraggio delle spese, tutto attraverso un’app user-friendly, disponibile per iOS e Android.

L’app consente di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute e di dividere le spese facilmente con chiunque in oltre 200 paesi.

L’app è disponibile in versione Standard gratuita – che include una carta di pagamento virtuale in app – oppure con gli abbonamenti Plus, Premium e Metal che includono anche carte di pagamento fisiche e numerosi vantaggi aggiuntivi.

Revolut consente di effettuare facilmente online e nei negozi, ovunque ci si trovi pagando nella valuta locale. L’app offre anche la possibilità di trasferire denaro in tutto il mondo, senza commissioni nascoste e con un tasso di cambio competitivo. Inoltre, è possibile inviare denaro istantaneamente e gratiutamente ad altri utenti Revolut.

Effettuando l’upgrade alla versione Premium o Metal, si avrà anche accesso a tariffe esclusive sulle prenotazioni dei soggiorni tramite l’app, oltre che ad un cashback istantaneo fino al 5%.

Gli abbonamenti Premium e Metal includono anche un’assicurazione con copertura medica e dentistica d’emergenza globale, copertura sui voli in ritardo e l’assicurazione sul bagaglio per viaggiare in totale tranquillità. Inoltre, basterà registra anticipatamente il proprio volo per ottenere pass gratuiti per le lounge dell’aeroporto nel caso in cui il volo abbai più di un’ora di ritardo.

L’app offre anche numerose funzionalità per traccia delle spese: si potranno impostare limiti mensili e creare budget personalizzati, oppure creare dei Salvadanai digitali e scegliere la modalità di risparmio più adatta alle proprie esigenze, per esempio arrotondando le spese o impostando bonifici ricorrenti.

