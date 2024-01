Revolut: il conto rivoluzionario che ti regala 3 mesi Premium

Ottieni 3 mesi Premium gratuiti con Revolut e prova con mano tutti i vantaggi di un conto versatile e senza vincoli, che ti permette di inviare denaro facilmente a chiunque nel mondo, dividere le spese, nonché prelevare in tutto il mondo gratuitamente.

Revolut: un conto corrente flessibile

Revolut ti permette di gestire nel migliore dei modi i tuoi soldi e i tuoi pagamenti. Puoi inviare denaro ovunque nel mondo, verso fino a 60 destinazioni, anche per dividere facilmente le spese su qualsiasi cosa. Ti permette anche di creare piccoli salvadanai personalizzati per tutti i tuoi obiettivi, regali o budget. Inoltre, grazie alla funzione di arrotondamento degli spiccioli, potrai risparmiare denaro ogni qual volta che effettui delle spese.

Tramite l’app o l’home banking gestisci facilmente tutto, tra saldo, carte e abbonamenti che puoi interrompere con un tocco o clic in qualsiasi momento. Inoltre ottieni anche premi esclusivi e sconti per i tuoi acquisti con la sezione dedicata alle offerte.

Non manca un cashback del 10% che puoi ottenere quando prenoti hotel in tutto il mondo. In più, quando ti trovi fuori, puoi spendere nella valuta locale a tassi di cambio convenienti, avendo accesso ai salotti VIP grazie ai pass inclusi.

La sicurezza è una priorità per Revolut. Il tuo conto è costantemente monitorato per rilevare tempestivamente possibili transazioni sospette. Le carte possono essere sospese e riattivate in ogni momento, nonché personalizzate per quanto riguarda i limiti periodici di spesa e prelievo presso gli ATM.

Per ottenere i 3 mesi gratis, non devi fare altro che recarti nella pagina ufficiale e inserire il numero nel campo che trovi subito davanti. Rieverai un link da cui scaricare l’app dove effettuare la registrazione. Completala e, quando richiesto, effettua l’aggiornamento gratis a Premium per 3 mesi. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnova con i costi prestabiliti, ma puoi annullarlo in qualsiasi momento prima della fine del periodo gratuito.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione