Revolut: invia e ricevi denaro in oltre 70 valute

Revolut offre un conto multivaluta che si può gestire completamente tramite app. Con opzioni che vanno dal conto standard gratuito a piani più esclusivi, Revolut risponde a un’ampia gamma di esigenze, rendendola un’ottima scelta sia per i consumatori ordinari sia per i viaggiatori frequenti.

Il piano base di Revolut è gratuito e offre tutti i servizi fondamentali, inclusa una carta di debito virtuale compatibile con Apple Pay e Google Pay. Mentre le versioni Plus, Premium, e Metal offrono vantaggi aggiuntivi e carte di pagamento fisiche oltre che virtuali.

Gli account Premium e Metal sono particolarmente adatti per chi viaggia frequentemente, includendo tra i servizi accesso a offerte esclusive come pass gratuiti per lounge aeroportuali, cashback sulle prenotazioni di soggiorni, e coperture assicurative.

Caratteristiche principali di Revolut

Conto multivaluta: Revolut permette di detenere e scambiare denaro in oltre 30 valute diverse, facilitando gli acquisti all’estero al tasso di cambio reale.

Gestione avanzata delle finanze: L’app di Revolut offre la possibilità di impostare limiti di spesa, creare salvadanai digitali con obiettivi di risparmio, e fornisce analisi di spesa settimanali per un controllo finanziario completo.

Monitoraggio abbonamenti: È possibile organizzare e monitorare gli abbonamenti attivi, con avvisi utili sulla scadenza delle prove gratuite.

Facilità nei pagamenti: Revolut consente di pagare bollette e tasse tramite PagoPA direttamente dall’app senza commissioni. Inotre Revolut consente di inviare facilemente denaro ai propri contatti Revolut e di creare e inviare link di pagamento univoci, senza la necessità di conoscere gli estremi bancari del beneficiario.

Gestione intuitiva delle carte: Le carte di pagamento di Revolut possono essere gestite direttamente dall’app, con opzioni per bloccarle, sbloccarle, o impostarne i limiti di spesa. Le carte virtuali aggiornano i dettagli dopo ogni acquisto per maggiore sicurezza.

