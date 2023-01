Revolut: iscriviti gratuitamente e ricevi 3 mesi di Premium

Con Revolut semplifichi le tue spese quotidiane con un’unica piattaforma per tutto quello che riguarda il denaro. Ora, iscrivendoti gratuitamente, ricevi fino a 3 mesi di Revolut Premium ottenendo funzioni che ti aiutano a risparmiare, spendere e investire in modo smart.

Il conto online di Revolut permette di inviare e ricevere denaro in oltre 30 valute senza commissioni nascoste e, nella sua versione Premium, include una serie benefit esclusivi.

Tra i vantaggi di Revolut Premium

Tieni sotto controllo gli abbonamenti

Grazie a Revolut potrai tenere traccia e gestire facilmente i tuoi abbonamenti direttamente dall’app e bloccare gli abbonamenti indesiderati senza difficoltà. Revolut ti avviserà quando la prova gratuita degli abbonamenti che hai sottoscritto sta per scadere, così potrai decidere se annullarli.

LoungeKey Pass a tariffe scontate

Con Revolut Premium potrai accedere ad oltre 1.000 lounge aeroportuali in tutto il mondo con tariffe scontate. Inoltre, ti basterà registrare anticipatamente il tuo volo per ottenere pass gratuiti per le lounge dell’aeroporto -per te e fino ad altri tre amici – nel caso in cui il volo abbia più di un’ora di ritardo.

Cashback sulle prenotazioni

Dai Bed&Brekfast economici ai lodge di lusso, con Revolut Premium potrai scoprire e prenotare in pochi minuti fantastici alloggi in tutto il mondo a tariffe esclusive e ottenendo fino al 5% di cashback sulle tue prenotazioni. Inoltre, se hai un budget limitato o non sei amante degli impegni, potrai anche scegliere di pagare direttamente all’arrivo in struttura.

Copertura assicurativa

L’assicurazione viaggio è offerta da Revolut Travel Ltd: potrai viaggiare senza preoccupazioni, sapendo che hai una copertura medica e dentistica d’emergenza globale. In più la copertura sui voli in ritardo e l’assicurazione sul bagaglio riducono al minimo lo stress da viaggio.

Viaggia ovunque con i cambi valuta illimitati

I clienti Premium possono spendere, cambiare e inviare somme illimitate di denaro in più di 30 valute, a ottimi tassi di cambio, senza commissioni, dal lunedì al venerdì.

Per aprire gratuitamente il tuo conto con Revolut clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.