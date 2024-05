Revolut: la Carta per i tuoi viaggi con cashback e assistenza medica

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, molti stanno pianificando il prossimo viaggio da intraprendere. Revolut si presenta come una soluzione ideale per gestire le spese in tutto il mondo, offrendo un conto e una carta che permettono di rendere l’organizzazione delle vacanze semplice e conveniente.

Con servizi aggiuntivi come l’assicurazione sanitaria e la possibilità di pagare nella valuta locale senza commissioni, Revolut offre una serie di vantaggi, tutti in un’unica app.

Prenota soggiorni ed esperienze indimenticabili

Revolut permette di prenotare soggiorni fantastici ed esperienze uniche direttamente tramite la sua app. Gli utenti possono ottenere un cashback fino al 10% a seconda del piano scelto, con prezzi esclusivi e nessun costo di prenotazione. Direttamente dall’app Revolut è possibile scegliere tra oltre 1,9 milioni di strutture disponibili in più di 200 destinazioni, dalle ville al mare agli chalet di montagna. Inoltre, è disponibile l’opzione di pagamento presso la struttura che offre una gestione più flessibile delle proprie finanze.

Esplora nuove avventure

Revolut non si limita solo all’alloggio: offre anche oltre 300.000 esperienze tra cui scegliere, con la possibilità di ottenere fino al 10% di cashback. Questo rende Revolut non solo uno strumento di pagamento, ma anche un compagno di viaggio che aiuta a scoprire e prenotare attività emozionanti e rilassanti.

Piani e tariffe

Revolut offre diversi piani per adattarsi a ogni esigenza. I piani a pagamento offrono ulteriori vantaggi, tra cui commissioni ridotte sui bonifici internazionali, assicurazione per cure mediche e dentistiche d’urgenza, e copertura per gli sport invernali. Il conto permette anche di scambiare denaro in oltre 29 valute senza commissioni, rendendo le transazioni all’estero più convenienti.

Le soluzioni disponibili includono:

Piano Standard : Gratis, ideale per chi invia denaro all’estero e vuole attenersi a un budget.

: Gratis, ideale per chi invia denaro all’estero e vuole attenersi a un budget. Piano Plus : 3,99 € al mese, con vantaggi aggiuntivi come l’assistenza prioritaria in-app e la protezione sulle spese quotidiane.

: 3,99 € al mese, con vantaggi aggiuntivi come l’assistenza prioritaria in-app e la protezione sulle spese quotidiane. Piano Premium : 9,99 € al mese, con vantaggi flessibili per risparmiare, pagare, inviare denaro e investire in modo più intelligente.

: 9,99 € al mese, con vantaggi flessibili per risparmiare, pagare, inviare denaro e investire in modo più intelligente. Piano Metal : 15,99 € al mese, con limiti più elevati per investimenti e acquisti internazionali.

: 15,99 € al mese, con limiti più elevati per investimenti e acquisti internazionali. Piano Ultra: 45 € al mese, che include una carta placcata in platino e una serie di vantaggi esclusivi quotidiani.

Per provare gratuitamente Revolut premium per 3 mesi clicca qui.