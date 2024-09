Revolut: la scelta a costo zero per gestire le spese quotidiane

Scegliere Revolut significa poter contare su di un conto con carta abbinata con la possibilità di accedere a tanti vantaggi. Il servizio proposto si articola su cinque diversi piani. Tra questi c’è il piano Standard a canone zero, con carta abbinata, che può rappresentare la scelta giusta per poter gestire le spese quotidiane senza costi di mantenimento.

In più, per tutti i nuovi clienti che scelgono Revolut ed effettuano almeno un pagamento con carta, c’è un bonus di 10 euro in regalo. Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Revolut tramite il box qui di sotto.

Revolut: la scelta giusta a zero spese da usare tutti i giorni

Oggi Revolut rappresenta, sempre di più, il punto di riferimento del mercato bancario per gli utenti alla ricerca di un conto con carta abbinata in grado di garantire la possibilità di gestire le spese quotidiane, in modo semplice e senza costi nascosti e contrattempi di alcun tipo.

Con Revolut, infatti, è possibile accedere a diversi piani, andando a selezionare la soluzione più adatta alle proprie necessità. Tra queste c’è il piano a canone zero (Revolut Standard) che può rappresentare la soluzione giusta per moltissimi utenti. Ci sono, inoltre, anche piani a pagamento più completi, a partire da 3,99 euro al mese, che possono rappresentare la scelta giusta per i risparmiatori alla ricerca di un conto principale.

Per richiedere un nuovo con Revolut basta seguire il link qui di sotto. Per tutti i nuovi clienti c’è un bonus di 10 euro in regalo, ottenibile, semplicemente, effettuando almeno un acquisto con carta. Per tutti i dettagli relativi all’offerta di Revolut e per completare l’apertura del conto basta seguire la procedura riportata qui di sotto. Saranno sufficienti pochi minuti per completare l’apertura del conto.