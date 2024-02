Revolut: la soluzione di digital banking senza confini

Revolut offre una piattaforma per la gestione delle finanze personali che integra un’ampia gamma di servizi finanziari innovativi e personalizzabili.

Il conto di Revolut si gestisce completamente tramite app e permette di inviare, ricevere o cambiare denaro in oltre 25 valute.

Cashback sugli acquisti

Revolut offre un’interfaccia intuitiva per la gestione del denaro con programma di cashback che permette di ottenere fino al 5% di rimborso sugli acquisti online effettuati tramite l’app.

Facilità di Invio e Ricezione di Denaro

L’app permette di inviare denaro in Italia e all’estero, in oltre 25 valute, verso un conto bancario o verso un portafoglio digitale utilizzando il numero di telefono del beneficiario. Inoltre, la piattaforma consente di crea e condividere link di pagamento per la ricezione del denaro sul proprio conto Revolut.

Pocket per i risparmi

La piattaforma permette di creare “Pocket” personalizzati per mettere da parte il denaro e raggiungere degli obiettivi di risparmio con più facilità. Sono disponibili diverse opzioni di accantonamento, tra cui anche l’arrotondamento degli spiccioli che consente di risparmiare senza quasi accorgersene.

Investimenti a portata di mano

Revolut permette anche di investire in azioni internazionali, criptovalute o materie prime con commissioni minime e la con possibilità di investire a partire da 1 €, rendendo l’investimento accessibile a tutti.

Sicurezza e affidabilità

La sicurezza dei fondi è garantita dalla licenza bancaria completa e dalla protezione offerta dalla società lituana “Deposit and Investment Insurance” che assicura una protezione completa dei fondi.

Piani Personalizzati per Ogni Esigenza

Revolut offre diversi piani, da quello Standard gratuito a quelli più avanzati come Plus, Premium, Metal e l’esclusivo Ultra. Ogni piano è progettato per adattarsi a esigenze e stili di vita diversi, garantendo che ogni utente possa trovare la soluzione perfetta.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione