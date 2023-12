Revolut: non perdere l'offerta e prova Premium gratis per 3 mesi

Revolut è un conto corrente che ti permette di gestire facilmente il tuo denaro, insieme a diversi vantaggi aggiuntivi come sconti sui viaggi, cashback, la possibilità di pagare in valute straniere e molto altro. Approfittando della promozione attuale, puoi provare gratuitamente per 3 mesi il piano Premium, con cui puoi avere i vantaggi appena descritti e molto altro.

Revolut: i dettagli del piano Premium

Con Revolut inviare denaro è veramente facile. Con un tocco puoi farlo anche verso conti di oltre 160 paesi. Puoi inoltre dividere facilmente le spese per tutto, anche per gli abbonamenti, gli affitti e le bollette. Gestisci tutto facilmente e interrompi gli abbonamenti quando vuoi, con un tocco.

Gli acquisti che fai diventano un’opportunità. Ogni spesa ti garantisce sconti e premi. Sei in Giappone? Paga in yen. Revolut ti offre la flessibilità di gestire le tue spese in modo intelligente, indipendentemente dal luogo o dalla valuta. Puoi infatti pagare nella valuta locale al tasso di cambio reale. Questa flessibilità ti permette di viaggiare senza preoccupazioni, sapendo che le tue finanze sono gestite in modo efficiente. E se vai in vacaza ottieni anche il 10% del cashback ogni volta che prenoti un hotel.

Revolut ti aiuta anche a risparmiare mentre spendi. Puoi creare pocket personalizzati per tutti i tuoi obiettivi, regali o budget. Inoltre, con la funzione di arrotondamento degli spiccioli, potrai mettere da parte denaro senza nemmeno accorgertene. Questo ti permette di risparmiare senza sforzo, rendendo più facile raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

In tutto ciò non passa in secondo piano la sicurezza: il tuo conto è costantemente monitorato per proteggere il tuo denaro, inoltre ti viene chiesta una verifica aggiuntiva ogni qual volta fai una transazione. Regola i massimali periodici per spesa e prelievo quando vuoi dall’area privata, bloccando o sbloccando la carta quando necessario.

Per ottenere la prova gratuita, non devi far altri che inserire il tuo numero nel campo che trovi subito in primo piano nella pagina ufficiale. Scarica quindi l’app dal link che hai ricevuto ed effettua l’aggiornamento a Premium quando richiesto.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione