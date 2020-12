Revolut ora è anche Plus a 2,99 € al mese

Revolut, l’app di pagamento che conta mezzo milione di clienti solo in Italia (13 milioni complessivi a livello globale) lancia un nuovo profilo a basso costo che mette nelle mani degli utilizzatori maggiori garanzie nell’uso del sistema come proprio canale preferito per le transazioni. Nasce così Revolut Plus, dal costo di 2,99 euro al mese. Per conquistare le abitudini dei clienti, il profilo Plus porta avanti una promessa solenne: la protezione degli acquisti da furti, danni o politiche di non restituzione. Sicurezza per la quotidianità, insomma, vista come un vero “plus” per le abitudini di consumo nell’era digitale.

Revolut Plus

“La protezione sugli acquisti”, spiega il gruppo, “protegge i clienti Plus fino a 1.000 Euro, i clienti Premium fino a 2.500 Euro e i clienti Metal fino a 10.000 Euro nel caso in cui i loro acquisti siano idonei e vengano danneggiati accidentalmente o rubati, per un intero anno“. E continua: “I clienti che hanno piani a pagamento possono anche smettere di preoccuparsi per i resi grazie all’estensione dei resi per gli acquisti idonei a 90 giorni e prenotare biglietti per gli eventi senza la paura di non poter partecipare, nel caso in cui qualcosa vada storto, ricevendo il rimborso direttamente sul proprio account Revolut“.

Il piano può essere immediatamente attivato tramite l’app del servizio ed offre agli utilizzatori in aggiunta fino a 2 account Revolut Junior con il quale gestire i risparmi dei figli ed insegnare loro la logica del risparmio.

Siamo molto orgogliosi di offrire ai clienti europei i nostri piani aggiornati, che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo mentre proteggono da spese impreviste. Vogliamo che i nostri clienti facciano shopping in modo sicuro, sapendo che i loro acquisti con Revolut sono protetti da furti, danni o politiche di non restituzione. Nik Storonsky, CEO e Founder di Revolut

I termini esatti del nuovo profilo “plus” sono precisati su questa pagina.