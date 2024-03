Revolut Premium: come provarlo gratis per 30 giorni

Revolut Premium è molto più di un semplice conto bancario. È un passaporto per un mondo di vantaggi che si adattano alla tua quotidianità e ti portano in giro per il mondo. Puoi scoprire tutti i suoi vantaggi provandolo gratis per 30 giorni, con una semplice procedura online.

Revolut Premium: come scoprire tutti i vantaggi gratis

Con la nuova promozione, puoi provare gratis per 30 giorni tutti i vantaggi di Revolut Premium. Il piano ti consente di gestire al meglio i tuoi soldi, inviando denaro facilmente ad altre persone verso oltre 160 paesi, oppure dividere le spese su acquisti, cene, abbonamenti e altro.

Tutto quello che devi fare, è inserire il tuo numero nel campo in primo piano che trovi nella pagina ufficiale. Fatto ciò, riceverai un SMS nel tuo telefono con un link da cui scaricare l’app, da PlayStore o AppStore, in base alla tipologia d dispositivo. Installata l’app, esegui quindi la registrazione e, quando ti verrà richiesto, accetto l’aggiornamento a Premium per iniziare il periodo. Terminata la prova, il rinnovo è di 9,99 € al mese ma potrai revocarlo prima della scadenza dei 30 giorni.

Tra i servizi esclusivi offerti da Revolut Premium, è possibile avere una carta di credito personalizzabile, gestibile dall’app per quanto riguarda i massimali periodici di spesa e prelievo, oppure per sospenderla e riattivarla con un tocco. Permette anche di prelevare ovunque in contanti, fino a 400€ al mese senza commissioni.

Tramite l’app, oltre a inviare denaro, puoi anche gestire facilmente gli addebiti diretti, revocando immediatamente quelli da terminare. Sei nel periodo di vancaza? Prenota un hotel ovunque e ottieni un cashback del 10%. Inoltre, se ti trovi all’estero, puoi spendere nella valuta locale a un tasso di cambio vantaggioso.

Revolut Premium non ti farà mancare nemmeno una sezione dedicata alle offerte, dove puoi ottenere premi esclusivi e risparmiare sui tuoi acquisti.

Prova ora il piano e scopri tutti i suoi vantaggi!