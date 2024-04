Revolut Premium: ecco come provarlo gratuitamente per 3 mesi

Revolut Premium è un conto corrente che ti consente di beneficiare di vantaggi esclusivi, riservati ai titolari. Se viaggi spesso, effettui acquisti o invii denaro, questo è il conto ideale da poter scegliere grazie alla sua flessibilità e alla semplicità che ti offre per gestire i tuoi soldi. Puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni grazie alla nuova promo e, se non dovessi essere soddisfatto, potrai comunque rimanere titolare del piano base, che è completamente gratuito.

Revolut Premium: prova ora tutti i vantaggi gratis per 30 giorni

Provare gratuitamente Revolut Premium è molto semplice: basta inserire il tuo numero di telefono nel campo presente subito in primo piano, nella pagina ufficiale. Fatto ciò, riceverai un link via SMS con cui puoi scaricare l’app da App Store o PlayStore. Installala e, una volta aperta, effettua la registrazione per poi eseguire l’aggiornamento a Premium quando richiesto. Il rinnovo avviene in automatico e, finita la prova, il canone passa a 9,99€ al mese ma potrai decidere di sospenderlo prima della scadenza per restare gratuitamente con il piano Standard.

Il piano Premium ti offre un sacco di benefici, tra cui un conto corrente multivaluta che ti consente di spendere all’estero a un tasso di cambio vantaggioso. Puoi inviare denaro a chiunque verso oltre 160 destinazioni, senza alcun costo aggiuntivo, anche per dividere le spese su qualsiasi cosa. L’area privata ti consente di amministrare facilmente tutto e di sospendere in ogni momento gli addebiti alle utenze.

Revolut Premium ti tiene sempre al corrente di tutti i movimenti con notifiche istantanee ogni qual volta effettui un pagamento, oltre a consentirti di gestire la sicurezza delle tua carta attraverso la sezione dedicata, dove puoi sospenderla e riattivarla con pochi tocchi e regolare i limiti periodici di spesa e prelievo. Inoltre puoi anche far uso dei portafogli digitali di Google Pay e Apple Pay per pagare presso i negozi senza l’utilizzo della carta: ti basterà avvicinare il telefono o lo smartwatch al POS.

Se viaggi potrai ottenere sconti nella prenotazione di hotel, grazie al cashback del 10%, oltre a poter avere accesso ai salotti aeroportuali per attendere il tuo volo nella comodità più totale.

Richiedi ora Revolut Premium e non perdere tutti i vantaggi che ha da offrire!