Revolut Premium: il conto multivaluta per le tue vacanze

Viaggi spesso? Prova Revolut Premium gratis per 30 giorni e scopri i vantaggi nel poter spendere in valuta locale a un tasso di cambio conveniente, nonché avere accesso ai salotti aeroportuali e tanto altro. Avviare la prova gratuita e facile e, una volta registrato, potrai anche decidere se rinnovare o meno, rimanendo col piano standard in maniera totalmente gratuita.

Revolut Premium: il conto vantaggioso per chi è sempre in viaggio

Per soli 9,99€ al mese, Revolut Premium offre una serie di vantaggi flessibili con cui puoi ottenere sconti e viaggiare con il massimo della comodità. Ma cosa lo rende così speciale?

Innanzitutto hai la possibilità di inviare denaro ai titolari Revolut di tutto il mondo senza costi aggiuntivi e istantaneamente: puoi farlo verso oltre 160 destinazioni, anche per dividere spese su abbonamenti o altro!

Inoltre hai anche accesso a una serie di abbonamenti che possono fare per te: puoi scoprire Freeletics per il fitness, ricevere consigli per un sonno migliore con Sleep Cycle o navigare in totale anonimato e sicurezza con NordVPN.

Ma non è tutto. Revolut Premium ti protegge dagli imprevisti: che tu abbia avuto un incidente sulla pista da sci o il tuo volo sia in ritardo, non devi preoccuparti! Sei coperto grazie alle assicurazioni incluse.

Hai anche un ampio spazio di manovra per quanto riguarda le operazioni: ottieni sconti maggiori per i bonifici internazionali, limiti più elevati per le operazioni di cambio valuta e puoi anche prelevare in contanti, ovunque tu sia nel mondo.

E se sei interessato agli investimenti, Revolut Premium ha molto da offrire. Puoi scegliere tra oltre 2.000 azioni e detenere una fetta di alcune delle aziende più famose al mondo. Con Premium, ottieni 5 compravendite di azioni ed ETF senza commissioni al mese. Puoi anche migliorare il tuo portafoglio con i metalli preziosi.

Prova oggi stesso Premium gratis per 30 giorni e decidi tu se restare, con un rinnovo di 9,99€ al mese, oppure disattivare il rinnovo prima della fine del periodo e rimanere con il piano Standard che ha un canone gratuito.