Revolut Premium: scopri come provarlo gratis per 3 mesi

Revolut torna di nuovo con un’opportunità da non perdere per i nuovi titolari: tre mesi di prova per il piano Premium. Questo servizio, normalmente disponibile a 9,99 € al mese, offre una serie di vantaggi per viaggi, sconti e tanto altro.

Revolut Premium: il piano flessibile per gestire i tuoi soldi

Uno dei principali vantaggi di Revolut Premium è la possibilità di inviare denaro senza restrizioni a oltre 60 destinazioni internazionali. Invia soldi a chiunque, anche per dividere le spese per qualsiasi cosa, tra acquisti, affitti o abbonamenti. Hai anche la possibilità di creare piccoli salvadanai personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi, che sia per il budget da spendere in futuri acquisti, viaggi o quello che vuoi.

Grazie alla funzione di arrotondamento degli spiccioli, puoi anche risparmiare denaro anche negli acquisti di tutti i giorni, accantonando piccole somme. Non manca una sezione dedicata alle offerte dove puoi riscattare sconti esclusivi per i tuoi acquisti.

Se viaggi, Revolut ti offre il cashback del 10% ogni volta che prenoti hotel per qualsiasi destinazione. Quando sei fuori puoi spendere nella valuta locale al cambio più vantaggioso.

Ovunque ti trovi, puoi beneficiare del massimo della sicurezza per le tue transazioni. Il tuo conto è monitorato per individuare subito possibili azioni fraudolente e bloccarle. Puoi naturalmente controllare sempre le carte dall’app, decidendo i limiti di spesa e prelievo periodici, oppure bloccandole e sbloccandole quando vuoi, in maniera istantanea.

Non ti resta che andare nel sito ufficiale, quindi inserire il tuo numero di telefono nel campo che trovi in primo piano. Una volta ricevuto l’SMS con il link, scarica da li l’app ufficiale per il tuo smartphone, quindi esegui la procedura di registrazione e, quando richiesto, effettua l’aggiornamento a Premium per ottenere i 3 mesi gratuiti. Una volta terminato il periodo, il piano si rinnova in automatico ma potrai annullare la procedura in qualsiasi momento prima della fine del periodo di prova gratuito.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione