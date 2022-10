Revolut Premium: tutti i vantaggi (e come ottenerlo gratis)

Revolut è la soluzione di digital banking proposta da Revolut Ltd, società fintech con sede nel Regno Unito. Si tratta di una carta circuito Mastercard che offre diversi piani: tra i più completi c’è Premium a 7,99 euro al mese, la soluzione per chi cerca uno stile di vita globale e la sicurezza di spendere, investire e risparmiare in modo intelligente. Oggi ti illustreremo come azzerare il canone di Revolut Premium e ottenere gratis tre mesi di servizi.

I vantaggi di Revolut Premium

Possiamo suddividere vantaggi e funzionalità di Revolut Premium in due categorie: risparmi e protezione sui viaggi e vantaggi giornalieri esclusivi. Ecco una panoramica di entrambe:

Viaggia ovunque con i cambi valuta illimitati

Prenota il tuo soggiorno ideale e ottieni fino al 5% di cashback

Copertura medica e dentistica d’emergenza globale, copertura sui voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio

e dentistica d’emergenza globale, copertura sui voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio Invia denaro velocemente e gratuitamente, ottieni bonifici nazionali illimitati e monitora il tuo denaro in-app

Preleva fino a 400 euro al mese, senza commissioni dai bancomat della rete a livello nazionale

Ricevi fino a 2,500 euro all’anno di copertura per l’acquisto di articoli danneggiati o rubati, usufruisci di un periodo di 90 giorni per il reso e ottieni il rimborso del costo di biglietti ad eventi a cui non puoi partecipare (fino a 1.000 euro)

di articoli danneggiati o rubati, usufruisci di un periodo di 90 giorni per il reso e ottieni il rimborso del costo di biglietti ad eventi a cui non puoi partecipare (fino a 1.000 euro) Carte Premium esclusive a scelta tra una gamma di design esclusivi

Come ottenere Revolut Premium gratis per 3 mesi

Revolut Premium ha un costo di 7,99 euro al mese, ma puoi ottenere 3 mesi gratis seguendo questi semplici passaggi. Innanzitutto accedi a questa pagina e inserisci il tuo numero di telefono nel riquadro previsto. Otterrai così il tuo link univoco per scaricare l’app Revolut. Crea il tuo conto e richiedi 3 mesi di Premium gratis: effettua il tuo primo pagamento con carta virtuale o fisica Revolut per attivare l’offerta, che ricordiamo è valida solo per i nuovi clienti che abbiano completato le verifiche KYC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.