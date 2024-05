Revolut Premium: un conto che ti accompagna quando sei in viaggio

Revolut Premium è un conto corrente che puoi provare gratis per 30 giorni, con diversi vantaggi che lo rendono ideale se viaggi spesso. Include infatti assicurazioni, accesso esclusivo ai servizi aeroportuali, come salotti e corsia preferenziale, oltre a vantaggi sul cambio valuta e molto altro.

Revolut Premium: cosa offre

Con Revolut Premium l’invio di denaro non è mai stato così semplice: puoi inviare soldi con solo tocco verso oltre 160 paesi, anche per dividere le spese. Oltre a ciò, tutte le operazioni classiche sono gratis, come i bonifici SEPA, le ricariche, il pagamento dei bollettini, sono gratuite, così come i prelievi eseguiti in tutto il mondo con la carta di debito MasterCard, che può essere richiesta con un colore personalizzato. È anche possibile avere carte virtuali senza alcun limite.

Uno dei grossi vantaggi del piano Premium è la possibilità di abbonarsi a diversi servizi a un prezzo ridotto, come NordVPN, Freeletics, Headspace, Picsart e altri. Le assicurazioni incluse prevedono una copertura per diverse situazioni, come lo smarrimento dei bagagli, il ritardo dei voli e le spese mediche all’estero.

Con Revolut Premium spendere all’estero è vantaggioso, grazie a un tasso di cambio molto conveniente quando vengono fatti acquisti in valuta estera. Inoltre, prenotando degli hotel in tutto il mondo, è possibile ottenere un cashback del 10% sull’importo, nonché sconti e offerte sugli acquisti tramite una sezione apposita.

A ciò si aggiungono sconti maggiori per i bonifici internazionali e limiti più alti che riguardano le operazioni di cambio valuta: puoi risparmiare il 20% sulle commissioni per i bonifici esteri, senza limiti applicati.

Non manca un accesso esclusivo per i salotti aeroportuali e le corsie preferenziali.

La prova gratuita è facile da iniziare. Serve solo inserire il proprio numero di telefono nella pagina dedicata all’offerta, quindi una volta ricevuto il link via SMS, scaricare da li l’applicazione ed eseguire l’iscrizione. Verrà richiesta una conferma per iniziare la prova gratuita di 30 giorni. Potrai decidere se interrompere prima il rinnovo, rimanendo gratuitamente con il piano Standard, oppure proseguire con Revolut Premium a 9,90€ al mese.