Revolut Premium: un conto comodo che puoi provare gratis 3 mesi

Con Revolut Premium hai il massimo della comodità e diversi vantaggi che ti permettono di gestire il tuo denaro agevolmente, anche quando ti trovi fuori. Sei in grado di inviare denaro a chiunque nel mondo, nonché spendere in tutta comodità nella valuta locale quando ti trovi fuori, senza perderti l’accesso ai servizi esclusivi. L’attuale promozione ti consente di provare tutto ciò gratuitamente per 3 mesi.

Revolut Premium gratis per 3 mesi: provalo ora!

Per provare gratis il piano Revolut Premium per 3 mesi, non devi far altro che inserire il tuo numero nel campo che trovi subito all’inizio della pagina ufficiale. Riceverai un SMS con un link dove puoi scaricare l’app da PlayStore o App Store. Procedi al download e, una volta sul tuo telefono, aprila e avvia la procedura di registrazione. Quando richiesto, accetta l’aggiornamento a Premium per iniziare la prova gratuita.

Al termine, l’abbonamento viene rinnovato a 9,99€ al mese, ma puoi annullare il rinnovo prima della fine del termine, qualora non fossi soddisfatto.

Ma se decidi di continuare a beneficiare dei vantaggi, potrai gestire il tuo denaro come meglio credi, con tutte le comodità del caso. Innanzitutto sarai in grado di inviare denaro a chiunque, verso oltre 60 paesi, anche per dividere le spese su qualsiasi cosa! Dall’interfaccia puoi facilmente avere sotto controllo tutto, inclusi gli addebiti diretti che puoi interrompere quando vuoi.

Puoi effettuare pagamenti tramite smartphone o smartwatch, collegando la tua carta ai portafogli digitali di Google Pay o Apple Pay, per pagare all’istante e con il massimo della comodità.

Viaggi spesso? Puoi spendere nella valuta locale al tasso di cambio più conveniente, evitando così le spese di cambio spesso elevate applicate dalle banche tradizionali. Inoltre, puoi ottenere sconti quando prenoti hotel in tutto il mondo e accedere ai salotti aeroportuali, per aspettare in totale comodità il tuo volo.

Revolut Premium offre una serie di vantaggi che rendono la gestione del denaro un’esperienza semplice e conveniente. Non ti resta che aprire il conto e provare Premium con le tue mani!

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione