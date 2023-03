Revolut regala 3 mesi del piano Premium a tutti i nuovi iscritti

Fino al 31 marzo è possibile iscriversi gratuitamente a Revolut e avere in regalo 3 mesi del piano Premium, inclusi tutti i benefici che questo comporta, tra cui viaggiare ovunque con cambi valuta senza limiti, ottenere un cashback importante sulle prenotazioni di hotel e voli, nonché ricevere una copertura per gli acquisti fino a 2.500 sterline all’anno.

Come ottenere 3 mesi di Revolut Premium gratis

Tutto quello che devi fare per ottenere 3 mesi di Revolut Premium gratis è collegarti alla pagina dedicata all’offerta, quindi inserisci il tuo numero di telefono per ottenere un link unico tramite cui scaricare l’app Revolut sullo smartphone. Fatto questo, completa la registrazione su Revolut (ci vorranno soltanto pochi minuti) ed effettua l’upgrade al piano Premium. Al momento dell’upgrade riceverai un periodo di prova gratuita della durata di 3 mesi. Mi raccomando, per riscattare l’offerta è fondamentale non essersi mai registrati a Revolut, nemmeno con l’account gratuito.

Una volta terminato il periodo di prova, sei libero di scegliere se proseguire con il piano Premium a 7,99 euro al mese o tornare al piano gratuito, oppure ancora chiudere il conto.

Revolut Premium rappresenta un’opportunità molto interessante soprattutto per chi viaggia spesso all’estero, sia per lavoro o per piacere, garantendo cambi valuta illimitati in più di 29 valute (a ottimi tassi di cambio per giunta e senza commissioni). Ma lo è anche per chi intende beneficiare del cashback (fino al 5% sulla prenotazione del tuo prossimo soggiorno in vacanza) e di vantaggi esclusivi, anche questi legati al viaggio. Hai tempo fino al 31 marzo per ricevere Revolut Premium gratis per 3 mesi, approfittane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.