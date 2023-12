Revolut: risparmia con pocket personalizzati e investi a partire da 1 €

Revolut si distingue come una soluzione all’avanguardia per la gestione finanziaria. Con la sua piattaforma intuitiva e un ventaglio di servizi che spaziano dal semplice conto corrente a strumenti di investimento sofisticati, Revolut si propone come una “banca alternativa” per un pubblico moderno e tecnologicamente avanzato.

Dall’opzione Standard gratuita fino al piano Ultra, Revolut offre una varietà di piani adattabili a diverse esigenze finanziarie, con vantaggi che spaziano dall’assistenza prioritaria a vantaggi esclusivi per viaggi e stili di vita di lusso.

Semplicità e accessibilità: Registrarsi su Revolut è un processo semplice e veloce, accessibile tramite un’app intuitiva. L’esperienza utente è progettata per rendere la gestione finanziaria non solo facile ma anche piacevole, con la possibilità di effettuare acquisti intelligenti e ricevere cashback su diverse transazioni.

Flessibilità nelle transazioni: Revolut si adatta alle esigenze quotidiane dei suoi utenti, offrendo un conto multi-valuta, un programma di cashback sugli acquisti e la possibilità di pagare nella valuta locale senza costi aggiuntivi ovunque ci si trovi. La piattaforma offre anche l’opzione di aprire un conto cointestato, adattandosi così a diversi stili di vita e necessità.

Pocket personalizzati e risparmio automatico: Con Revolut, gli utenti possono creare “Pocket” personalizzati per gestire diversi obiettivi di risparmio, come viaggi o eventi importanti. Il sistema di arrotondamento degli spiccioli aiuta a risparmiare anche facendo acquisti, ottimizzando così la gestione finanziaria quotidiana.

Sicurezza e protezione: Grazie alla sua licenza bancaria completa, i fondi degli utenti sono protetti e le operazioni monitorate per garantire la massima sicurezza.

Carte di pagamento: Revolut offre diverse tipologie di carte, sia fisiche che virtuali, permettendo agli utenti di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e stili di vita. Ogni carta ha specifiche commissioni e vantaggi, garantendo flessibilità e personalizzazione.

Servizi di Investimento e criptovalute: Revolut si distingue anche nel campo degli investimenti. Offrendo la possibilità di investire in azioni internazionali e criptovalute a partire da 1€.

