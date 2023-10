Revolut: scopri ora come riscattare 3 mesi Premium gratuiti

Revolut ritorna con la sua promo per il piano Premium del suo conto corrente. Richiedendo ora l’apertura, tramite una registrazione dal sito ufficiale, otterrete 3 mesi Premium gratuiti con cui poter provare tutti i vantaggi, tra cui premi esclusivi e sconti sugli acquisti, cashback sulla prenotazione di hotel e molto altro.

Revolut: come ottenere 3 mesi Premium gratis

Per provare gratuitamente 3 mesi il piano Premium del conto corrente Revolut vi basterà inserire il numero nel campo presente in primo piano, nel sito ufficiale, facendo click su “Inizia subito”. Otterrete un link univoco per scaricare l’app Revolut da Play Store o App Store. Effettuate quindi la registrazione tramite pochi passaggi, fornendo i dati richiesti ed effettuate l’aggiornamento del piano quando richiesto, per ricevere gratuitamente la prova gratuita Premium.

Aprendo il conto corrente, avrete a disposizione un’unica piattaforma con cui semplificare le spese quotidiane e tutto quello che riguarda i pagamenti. Con un tocco emettete e ricevete velocemente pagamenti, oltre a dividere facilmente le spese con chiunque faccia uso di Revolut, in oltre 160 paesi in cui è presente il servizio.

Gestite con facilità anche le domiciliazioni SDD per abbonamenti e altri servizi, interrompendo l’autorizzazione quando volete. Siete anche coperti durante i vostri viaggi con assicurazioni e vantaggi sulle prenotazioni di alloggi e hotel, grazie al cashback del 10%. Non mancano i pass per avere accesso alle comodità dei salotti aeroportuali. Revolut consente anche di ottenere sconti per risparmiare sui vostri acquisti, oltre a premi esclusivi.

Tutto è protetto da una sicurezza di livello end-to-end. Le carte sono interamente controllabili dall’app, con la possibilità di sospenderle o impostare limiti per spese e prelievi. Il conto è inoltre supervisionato in modo da rilevare e segnalare possibili transazioni sospette. Ogni transazione è verificata con un passaggio di autorizzazione aggiuntivo per proteggervi e tutti i dettagli della carta sono al sicuro.

Provate ora i vantaggi Premium di Revolut.

