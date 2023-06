Revolut: tariffe scontate in oltre 1.000 lounge aeroportuali

Revolut offre un’esperienza finanziaria innovativa ed efficiente, permettendo di gestire il proprio denaro in modo semplice e conveniente. Con la sua vasta gamma di funzionalità, vantaggi e servizi, Revolut si posiziona come una soluzione completa per coloro che desiderano avere pieno controllo del proprio denaro.

Revolut offre un conto multi-valuta con carta di pagamento e un’app che consente di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute diverse.

L’apertura del conto Revolut è semplice e si effettua online. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni: il profilo Standard, che è gratuito, oppure i profili a pagamento Plus, Premium e Metal.

Con la promozione in corso è possibile richiedere un upgrade gratuito alla versione Premium per 3 mesi, provando così un’ampia gamma di vantaggi e servizi esclusivi senza costi aggiuntivi.

Gli utenti Premium possono usufruire di pass gratuiti per le lounge aeroportuali se il volo è in ritardo di più di un’ora e possono accedere ad un programma di cashback che offre sconti fino al 10% sulle prenotazioni degli alloggi tramite l’app. Inoltre, questi profili offrono copertura assicurativa sui voli in ritardo, assicurazione bagaglio e una polizza assicurativa per gli sport invernali.

Revolut integra una serie di funzionalità nell’app mobile. Gli utenti possono facilmente inviare e ricevere denaro da persone in tutto il mondo, condividere le spese con amici e familiari, e pagare bollette e tasse tramite il servizio PagoPa, senza alcuna commissione.

Inoltre, Revolut consente agli utenti di impostare limiti di spesa e budget per diverse categorie, fornendo un’analisi completa delle spese per aiutare a gestire il denaro in modo più consapevole. L’app offre anche la possibilità di creare salvadanai digitali e impostare obiettivi per risparmiare con facilità.

