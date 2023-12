Rocco Hunt: guarda in streaming il documentario RH+

Unito da un legame viscerale con la sua terra d’origine, Salerno, ma diventato negli ultimi anni uno degli artisti più importanti e influenti d’Italia, Rocco Hunt è protagonista di RH+, il documentario a lui dedicato da oggi in streaming gratis su Prime video per chi dispone di un abbonamento Prime attivo. Si tratta di un’esclusiva della piattaforma Amazon.

Raccontando il percorso personale e professionale del rapper e cantautore campano, si parte dal lavoro in pescheria per aiutare economicamente la famiglia alla vittoria sul palco del Festival di Sanremo nel 2014, nella sezione Nuove Proposte, con il singolo “Nu juorno buono”. L’ultimo album pubblicato è del 2021 e si intitola “Rivoluzione”. Questa la sinossi condivisa.

Salerno, primi anni 2000, le barche rientrano nel piccolo porticciolo mentre il sole non è ancora sorto. Da qui parte il racconto di un giovanissimo Rocco che lavora in pescheria per aiutare la sua famiglia. Questo docufilm racconta la storia di un ragazzo del sud, visceralmente legato alla sua terra e del percorso che lo ha portato ad essere uno degli artisti più importanti e influenti d’Italia.