RiBa senza costi, pagoPA e Visa Business: perché Tot a 7€ conviene

Tot è semplicemente il conto aziendale più interessante sul mercato. Non troverai nulla di paragonabile alla completezza e all’avanguardia di questo moderno servizio di banking offerto da una fintech 100% italiana: con Tot puoi avere il meglio dei classici conti correnti aziendali, tutto in un’unica soluzione.

Avrai accesso a un IBAN italiano personale, potrai effettuare bonifici SEPA online senza alcun limite di importo e avrai a disposizione un servizio SDD per gestire tutte le tue utenze. Inoltre, potrai effettuare pagamenti F24 online, usufruire di una carta di credito Visa Business e fare pagamenti tramite le Ricevute Bancarie (RiBa) senza commissioni.

In poche parole, Tot ti offre la massima semplicità e convenienza per gestire tutte le tue esigenze finanziarie aziendali. E se apri un conto ora, otterrai un mese di canone completamente azzerato. È un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire.

Come funzionano i pagamenti RiBa con Tot?

Tot ti permette di offrire ai tuoi fornitori un metodo di pagamento sicuro e tracciabile tramite le Ricevute Bancarie, dette RiBa, accettate da tutte le principali banche italiane. Paga tutte le RiBa che desideri senza preoccuparti dei costi extra: sono, infatti, incluse nella soglia delle operazioni annuali per tutti i piani del conto aziendale Tot.

Anche la gestione è semplice e flessibile. Pagale una alla volta oppure tutte insieme, immediatamente o nell’ultimo giorno utile. Il processo è snellito dalla compilazione automatica dei campi, che ti farà risparmiare tempo. E se dovessi cambiare idea o notare un errore, niente panico. Potrai sempre annullare la transazione, anche il giorno stesso della scadenza. Con Tot, avrai il controllo totale sulle tue finanze aziendali.

Ci sono anche delle opzioni extra: scarica la ricevuta di prenotazione e di avvenuto pagamento per ogni RiBa, oppure allega la copia della fattura che stai pagando a ogni singola RiBa, per avere sempre tutto in ordine.

Cos’altro include un conto Tot?

Tot è il conto online che fa al caso tuo: con un unico strumento, potrai gestire ogni aspetto finanziario della tua azienda in modo semplice e veloce. Addio alle lunghe code agli sportelli bancari, tutto è a portata di clic. Apri un conto aziendale Tot e ottieni: un IBAN italiano per incassare e accettare pagamenti dai tuoi clienti, effettuare bonifici online ai tuoi fornitori e fare acquisti con la carta aziendale inclusa. Inoltre, potrai pagare comodamente la Pubblica Amministrazione e i tuoi F24 online. Tutto ciò di cui hai bisogno è a tua disposizione, senza complicazioni.

Non ci sono limiti di incasso, giacenza o numero di operazioni in ingresso. E se hai bisogno di fondi immediati per un acquisto urgente, Tot ti permette di effettuare bonifici istantanei sul tuo conto, in modo da avere subito a disposizione i fondi necessari. Puoi anche inviare bonifici SEPA direttamente online a chiunque in Italia ed Europa, fino a 250 mila euro per invio.

In più, Tot ti permette di pagare tributi, utenze, rette, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni senza commissioni aggiuntive. E la comodità non finisce qui: potrai programmare i pagamenti fino a 90 giorni in anticipo, evitando così di dimenticare le scadenze e di incorrere in sanzioni o multe. Senza dimenticare il servizio SDD, che gestisce automaticamente i tuo pagamenti.

La carta aziendale inclusa nel conto Tot diventerà il tuo alleato di business: collegata direttamente al saldo del conto, pur figurando come carta di credito, ti offre un mondo di possibilità senza limiti di spesa, oltre a una protezione completa per i tuoi acquisti e prelievi. Realizzata in PVC 100% riciclato, puoi utilizzarla in modalità tradizionale, contactless o virtuale ed è accettata in oltre ottanta milioni di esercizi commerciali in tutto il mondo.

Due i piani che puoi scegliere con Tot: da un lato c’è “Essentials”, con funzionalità e limiti base, che ha un costo di soli 7 euro al mese, dall’altro il piano “Professional”, pià completo, disponibile a soli 15 euro mensili. E se sei un nuovo titolare, otterrai trenta giorni di canone completamente gratuiti: approfittane subito.

