Ricarica due dispositivi alla volta con questo power bank sottilissimo da 10000mAh

È sottilissimo e leggero questo power bank da 10000mAh in offerta oggi su Amazon che ti permette anche di recuperare due dispositivi contemporaneamente. Il prezzo in sconto è di 17,14 euro invece di 19,99: un’ottima soluzione se ti trovi spesso in giro e hai necessità di mantenere in carica telefono, tablet o altri device elettronici.

Power bank 10000mAh: sottile, leggero, potente

Questo power bank è così leggero da pesare meno anche di un iPhone e puoi portarlo facilmente in giro in tasca o in borsa. Dotato di una tripla porta di ricarica ad alta velocità da 3A, utilizza la tecnologia più recente per garantire una ricarica tre volte più veloce rispetto alla ricarica standard da 1A. Con tre porte disponibili, è possibile caricare contemporaneamente due dispositivi diversi senza compromettere la velocità.

La sua ampia compatibilità con le porte Dual Type-C e USB-A la rende adatta a tutti i dispositivi mobili, inclusi gli ultimi modelli di smartphone e tablet. Inoltre, è supportata la ricarica a bassa corrente per dispositivi più piccoli come cuffie Bluetooth, smartwatch e altro ancora.

Infine, grazie alla porta di ricarica USB-C sia in ingresso che in uscita, è possibile ricaricare il power bank in sole 4,5 ore utilizzando un caricabatterie da 3A. Approfitta dell’offerta Amazon e acquistalo a soli 17,14 euro invece di 19,99.