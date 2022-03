Ricerca UX per principianti: il corso in offerta a 10,90€

Viviamo in un’era tecnologica. Tutto è proiettato al futuro e passa attraverso esperienze digitali delle quali, a volte, nemmeno ci rendiamo conto. Un esempio è nella ricerca UX, che si occupa di identificare tempestivamente i problemi dell’utenza affinché possa navigare con facilità anche nelle tecnologie digitali più recenti ed innovative. Un processo di ricerca davvero importante che va affrontato con la guida di un esperto del settore, come Patricia Reiners. Designer UX freelance con leader del settore – Google e Adobe, tanto per citarne qualcuno –, Reiners ha dedicato la sua carriera alla realizzazione di esperienze dinamiche ed estremamente user-friendly. Tutto il tuo sapere è raccolto in un comodo corso rilasciato sulla piattaforma Domestika: 16 lezioni all’interno delle quali il processo UX è “demistificato” a partire dalle sue basi. In occasione dei Mid Season Sale, il corso è in offerta per un periodo di tempo limitato a soli 10,90 euro anziché 59,90.

Introduzione alla ricerca UX: cosa offre il corso

Muoverai i tuoi primi passi imparando le basi della ricerca sull’esperienza utente (in breve UX, ovvero “user experience”). Navigherai fra strumenti e risorse per condurre una prima ricerca sugli utenti. Dopo aver affrontato la teoria base, sarà il momento di scrivere il tuo piano di ricerca UX. Imparerai a definire i tuoi obiettivi, a sviluppare ipotesi e a mettere in pratica il metodo corretto di ricerca, diverso a seconda del tipo di problema da risolvere.

I partecipanti giusti saranno la chiave per una ricerca di successo: perciò scoprirai come sviluppare una guida alla discussione, in modo tale da ottenere il giusto tipo di feedback quando svolgi i colloqui. Dopo aver raccolto le informazioni necessarie, dovrai elaborarle e discutere i risultati con il tuo team rendendoli visivi attraverso la creazione di una “mappa di affinità”. Il passo finale è la creazione di personaggi utente ben distinti, da integrare all0interno di una “mappa di viaggio” che ti aiuterà ad identificare concretamente le diverse opportunità e a presentare soluzioni uniche a seconda dei specifici bisogni degli utenti.

Il corso è rivolto a designer, sviluppatori e tutti coloro che desiderano ottenere informazioni su utenti reali e prodotti digitali già dalle prime fasi della progettazione. Nessun requisito particolare richiesto, a parte la passione nel capire come funzionano le cose ed il desiderio di dare vita ad innovative esperienze digitali. Non è richiesta nemmeno una precedente esperienza all’interno di questo settore: il corso è interamente strutturato per essere compreso da un pubblico a livello principiante. A questo link potrai acquistarlo al prezzo speciale di soli 10,90 euro invece di 59,90. il corso include 16 videolezioni on-demand e ad accesso illimitato che ti permetteranno di seguire quando, dove e come vuoi tu.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.