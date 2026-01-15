La ricetta della Coca-Cola svelata su YouTube?

5 milioni di visualizzazioni in una settimana per il video dello youtuber che afferma di aver scoperto e replicato in modo perfetto la ricetta della Coca-Cola. L’autore è Zach Armstrong del canale LabCoatz, non nuovo a imprese che miscelano sapientemente chimica, fisica, guanti neri e inquadrature molto strette.

Il segreto della Coca-Cola finisce su YouTube

È il frutto di un lavoro lungo un anno, portato avanti con la tecnica della spettrometria di massa impiegata per l’identificazione di sostanze sconosciute, in collaborazione con due amici. Prendetevi 25 minuti e godetevi il risultato.

Quali sono gli ingredienti della bibita più bevuta al mondo? Conosciamo quelli che compongono oltre il 99% del peso. Un litro contiene 110 grammi di zucchero, 96 milligrammi di caffeina e 0,64 grammi di acido fosforico. Ci sono poi un colorante con il composto organico furfurale e aromi naturali.

Sono proprio questi a costituire il segreto inviolato per 139 anni. Uno è ottenuto da foglie di coca sottoposte a decocainizzazione, un altro è indicato come 7X (o merchandise #7). Per replicarlo è stato usato un mix di limone, lime, arancia, tea tree, cannella, noce moscata, coriandolo e fenchol. La ricetta originale della Coca-Cola è custodita nel Vault del museo ufficiale, ad Atlanta.

Don’t try this at home

Chi l’ha assaggiata ha fatto fatica a distinguere la replica di LabCoatz dalla versione originale. Va detto che non è il primo tentativo di questo tipo e qualcosa ci fa pensare che non sarà nemmeno l’ultimo, mentre la ricetta originale continuerà a essere esclusiva della multinazionale americana.

d ogni modo, il video è accompagnato da un disclaimer che invita a non replicare il tentativo o quantomeno a tenere conto dei potenziali rischi. Ad esempio, l’acido fosforico concentrato è corrosivo e gli aromi e gli oli essenziali non diluiti possono essere irritanti o tossici. Vale la pena sottolineare inoltre che il procedimento non è alla portata di tutti.